Arrivate sul mercato per imporsi come seria alternativa a Huawei FreeBuds Pro e le Apple AirPods Pro, gli auricolari TWS di Xiaomi con ANC crescono gradualmente in qualità. E si migliorano anche con il passare degli aggiornamenti con l'arrivo del supporto al codec per la bassa latenza LHDC su Xiaomi Mi Air 2 Pro.

Xiaomi Mi Air 2 Pro: il supporto al codec LHDC arriva nel nuovo aggiornamento

Il processo che ha portato al supporto LHDC, cioè il codec bassa latenza, per le cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro non è stato immediato. Infatti, grazie al supporto di 1More, MIUI e Shengwei che punta tutto sul supporto software di questo tipo wearable, sono iniziate le registrazioni alla Beta interna, con cui poi sono fatti i test che hanno portato al nuovo firmware 3.1.0.8.

Ma cosa ha potuto vedere finalmente la luce dopo tanti test sugli auricolari TWS ANC Xiaomi? Sostanzialmente, oltre al già citato supporto e la modalità di bassa latenza, si correggono alcuni bug al fine di migliorare l'esperienza di un prodotto effettivamente di qualità come abbiamo dimostrato in recensione.

