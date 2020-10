Xiaomi Mi Air 2 Pro ufficiali: sono le prime cuffie TWS con ANC

Dopo settimane di leak e rumors, finalmente scopriamo ufficialmente le Xiaomi Mi Air 2 Pro. Nel già vasto catalogo di prodotti audio, l'azienda ha così deciso di integrare un nuovo modello di cuffie TWS con tecnologia ANC. Dietro questo acronimo si nasconde la funzionalità di cancellazione attiva del rumore, utile per sopprimere i disturbi esterni. Non si tratta, quindi, delle precedentemente vociferate Mi Air 3, bensì di una versione “potenziata” delle Mi Air 2, che abbiamo recensito assieme anche alle 2S e 2 SE.

Xiaomi Mi Air 2 Pro ufficiali: arrivano le prime cuffie TWS con tecnologia ANC

Design

Come ci si aspetterebbe da delle cuffie TWS con ANC, anche le Xiaomi Mi Air 2 Pro sono cuffie in-ear. Questa è la migliore conformazione degli auricolari, in modo da avvolgere al meglio il padiglione ed isolare l'utente dai rumori del mondo esterno. Contrariamente al passato, Xiaomi ha scelto di abbandonare il suo classico colore bianco, in favore di una finitura nero opaca. L'opacità è interrotta dalla sezione metallica, dall'aspetto più lucido. Per quanto riguarda il case per trasporto e ricarica, sul davanti presenta un LED di stato nella parte frontale e sul lato un pulsante per il pairing.

Caratteristiche

Le Xiaomi Mi Air 2 Pro hanno il supporto al Bluetooth 5.0, insieme a quello dedicato ai codec audio aptX HD, SBX, LHDC v3 e AAC. Nel momento in cui le abbiniamo allo smartphone, una schermata pop-up ci indica i dettagli relativi all'autonomia residua, per i singoli auricolari e per il case di ricarica.

Con un peso di 6,5 grammi per auricolare e driver da 12 mm, godono della presenza di tre microfoni. Questi servono proprio per abilitare la cancellazione attiva del rumore, con una riduzione digitale ibrida in stile AirPods Pro. Questa configurazione hardware permette di ridurre il rumore dall'esterno per un massimo di 35 dB, generando onde audio opposte a quelle che arrivano dall'esterno. Questa funzione è disponibile in 3 modalità differenti: riduzione passiva, riduzione attiva (cancellazione attiva e passiva) e trasparente (per ascoltare i suoni circostanti). Da notare che la cancellazione attiva può essere utilizzata solo indossando entrambi gli auricolari.

Xiaomi ha lavorato anche alla riduzione del ritardo audio con le Mi Air 2 Pro, con una latenza di 100 ms. Infine, le nuove cuffie TWS di Xiaomi hanno anche la ricarica wireless (simboleggiata dall'icona del fulmine sul case), vista anche la modalità di ricarica inversa della serie Xiaomi Mi 10. In termini di autonomia si parla di 7 ore di ascolto continuo, arrivando ad un massimo di 28 ore sfruttando i cicli di ricarica possibili tramite il case. Tuttavia, tenendo attiva la cancellazione attiva del rumore si scende ad un massimo di 5 ore e 20 ore con il case.

Xiaomi Mi Air 2 Pro – Prezzo e data di uscita

Le Xiaomi Mi Air 2 Pro saranno in vendita per la platea asiatica a partire dal 13 ottobre, ad un prezzo che verrà svelato in questa data. Si vocifera un costo attorno ai 400 yuan, pari a circa 50€.

