La barra per trazioni di Xiaomi YouPin è l’accessorio perfetto per allenarsi a casa

Il brand FED fa parte delle aziende partner di Xiaomi che operano tramite YouPin e che abbiamo imparato a conoscere grazie a tutta una serie di accessori. La compagnia è specializzata in prodotti dedicati al fitness, come questi pesi da crossfit dal look particolare e la mini cyclette per allenarsi comodamente a casa. Anche la novità di oggi non fa eccezione: si tratta di una barra per trazioni a muro lanciata su Xiaomi YouPin, ancora una volta una soluzione utile per l'allenamento a casa.

Xiaomi YouPin presenta la barra per trazioni a muro FED | Caratteristiche & Prezzo

Rispetto alla precedente generazione, la nuova versione della barra per trazioni a muro FED di Xiaomi YouPin introduce vari miglioramenti. Il prodotto arriva in tre versioni, in base alle dimensioni: da 90 x 65 cm per 2.3 Kg, da 115 x 90 cm per 3.1 Kg e da 140 x 115 cm per 4 Kg. Ogni variante supporta fino a 400 Kg di peso ed è realizzata in ABS con inserti in PVC ed una struttura in acciaio inossidabile. Le estremità sono caratterizzate da moduli antiscivolo, in modo da allenarsi in tutta sicurezza.

1 di 2

La barra per trazioni a muro di Xiaomi YouPin, a marchio FED, è stata lanciata sulla piattaforma di crowdfunding del brand cinese ma è già disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress al prezzo di 42€ (qui trovate il link all'acquisto). Tuttavia, vista la cifra non proprio allettante per le spese di spedizione vi consigliamo un'alternativa: si tratta ancora una volta di una barra Xiaomi FED, ma stavolta con un sistema di aggancio leggermente diverso e spedizione dai magazzini EU, al prezzo di 52€.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu