L'innovazione tecnologica passa spesso dalla condivisione della tecnologia tra le varie entità coinvolte. Huawei sa bene che, per tenere alta la considerazione di tutte le sue innovazioni, un'esportazione totale della sua tecnologia 5G potrebbe portare una situazione favorevole per tutte le parti in causa.

Huawei: tecnologia, codice sorgente e design hardware del 5G come spinta globale

A parlare di questa importante condivisione è stato lo stesso Ren Zhengfei, fondatore e CEO, che si è detto totalmente aperto a trasferire tutte le tecnologie in possesso di Huawei sul 5G ad altri competitor del settore. Quindi non solo licenze, ma proprio tutti gli elementi determinanti l'innovazione del colosso cinese. Infatti, saranno inclusi anche programmi ed i codici sorgente al fine di portare ad una progettazione hardware, oltre che del design dei chip.

Insomma, apertura totale a governi e aziende, al fine di recuperare un terreno forse ingiustamente perso in politiche atte a sanzioni mai realmente contestualizzate e concretamente giustificate, che ancora oggi minano proprio all'innovazione tecnologica. E per questo, Ren Zhengfei ha dichiarato: “Sia gli Stati Uniti che la Cina devono sviluppare le loro economie, poiché questo è positivo per la nostra società e per l'equilibrio finanziario. Tutti ne hanno bisogno. Mentre l'umanità continua a fare progressi, nessuna azienda può sviluppare da sola un'industria globalizzata. Richiede sforzi concertati in tutto il mondo“.

Chissà che questa mossa di Huawei non possa sistemare una situazione globale sicuramente complessa, ma che può sbloccarsi con politiche commerciali di questo tipo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu