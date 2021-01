Archiviata la presentazione del nuovo top gamma Mi 11, c'è ancora da scoprire tutta la line up del 2021 di Xiaomi. Tra questi, ne potrebbero arrivare ben 2, di cui abbiamo i nomi in codice “mars” e “star“, che potrebbero essere entrambi degli smartphone top gamma Xiaomi.

Code-names of some of the upcoming Xiaomi smartphones.

"cetus" – foldable smartphone with SD888* according to XDA developers.

"star" – Mi 11 Pro??🤔

"mars" – Another Flagship level smartphone with SD888 or with MediaTek MT6893??🤔 pic.twitter.com/zULYO9LgZ5

— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 4, 2021