Xiaomi “venus”: curvo, 5G e 108 MP, sarà Xiaomi Mi 11

Dopo i rumors che circolano attorno a Xiaomi “cetus“, adesso spunta un nuovo rumors relativo al fantomatico Xiaomi “venus“. In realtà non si tratterebbe di un leak inedito, dato che fa riferimento ad un nome in codice (M2011K2C) di cui abbiamo già parlato nelle scorse ore. In quel caso si è ipotizzato che possa trattarsi di uno fra Redmi K40 e K40 Pro, ma non abbiamo ancora prove concrete sul nome che l'azienda potrebbe adottare. Anche perché Xiaomi si è sempre dimostrata incostante e imprevedibile nella scelta dei nomi dei telefoni.

Aggiornamento 19/11: a quanto pare “venus” non sarebbe un mid-range, bensì nientepopodimeno che Xiaomi Mi 11. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Pad 5 torna a far parlare di sé in questo video render

Cosa sappiamo di questo presunto Xiaomi “venus“? A parte il collegamento o meno con la serie Redmi K40 e il nome in codice M2011K2C, i rumors ci svelano qualche caratteristica saliente, grazie alle informazioni trapelate dalla MIUI 12 Beta. A partire dall'utilizzo di uno schermo curvo, finora visto solamente su Xiaomi Mi Note 10/CC9 e la serie Mi 10 (nonché il fu Mi Note 2). Una feature molto controversa: se da un lato è in grado di restituire una sensazione premium, dall'altro c'è chi lamenta la sua scarsa praticità. Non soltanto riduce il grip, può causare tocchi accidentali e provoca aberrazioni cromatiche ai lati, ma fa sì che lo schermo sia più soggetto a rotture nel caso di cadute.

L'altra feature riguarda il System-on-a-Chip integrato, una soluzione Qualcomm Snapdragon. Nonostante lo schermo curvo, Xiaomi “venus” apparterebbe alla fascia mid-range anziché a quella alta. Possibile che possa trattarsi dello Snapdragon 690 5G, lo stesso chipset che muove il comparto tecnico di OnePlus Nord N10. Realizzato ad 8 nm, contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz + 4 x 1,7 GHz Kryo 460) ed una GPU Adreno 619L. Per finire, l'altra specifica di cui si vocifera è la tripla fotocamera: il primario sarebbe un 108 MP, forse lo stesso visto su Mi 10, Mi 10T e Mi Note 10. Degli altri sensori, invece, conosciamo soltanto la presenza di un grandangolare/macro, mentre supponiamo che il terzo possa servire per la profondità.

This isn't really surprising info so I never bothered posting it before, but..

Mi 11 is likely "venus" w/ model name "K2." Of course, it has the Snapdragon 875, as well as a curved screen, 3 cameras (main 108MP), up to 30X zoom, ultra-wide that doubles for macros (H/T @DeicPro)

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 18, 2020