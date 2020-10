Come da calendario, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale sui nuovi OnePlus Nord N10 5G ed N100. Sin da subito si è parlato di Nord come di una famiglia di più dispositivi, confermando la volontà di allargare le fette di mercato. Con questo lancio, infatti, OnePlus cambia la sua “storica” strategia di affidarsi unicamente ai top di gamma. Se il modello delle scorse settimane si è dedicato ad accontentare i gusti del mercato medio/alto, con questi altri due si punta ad una fascia più tipicamente mid-range.

OnePlus presenta Nord N10 e N100: ecco tutte le novità per la fascia media

OnePlus Nord N10 5G

Partiamo dal più modesto del nuovo duo, ovvero OnePlus Nord N10 5G. Come sottolinea il nome stesso, si parla di un dispositivo sì mid-range ma con supporto 5G, reso possibile dalla piattaforma Snapdragon 690 di Qualcomm. Questa, in accoppiata a 6 GB di RAM e 128 GB di storage con microSD, è la componente chiave del comparto tecnico del terminale. Nonostante il marchio Nord, il suo design è più paragonabile a quello dell'ultimo top di gamma OnePlus 8T.

Davanti abbiamo uno schermo forato con selfie camera da 16 MP, più precisamente un pannello da 6,49″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. Ad agevolare ulteriormente la fruizione dei contenuti multimediali c'è anche uno speaker stereo. Il tutto è condito da una batteria da 4.300 mAh con capacità di ricarica rapida Warp Charge 30T. Per quanto riguarda la quad camera posteriore, c'è un sensore primario da 64 MP, un grandangolare con FoV da 119° e due lenti dedicate a macro e monocromo. Concludiamo con il software, basato sulla OxygenOS 10.5 (e non sulla nuova OxygenOS 11).

Scheda tecnica

Display da 6,49″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz;

dimensioni di 164,9 x 65,1 x 8,49 mm per 188 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 690;

GPU Qualcomm Adreno 619L;

6 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB;

lettore d'impronte posteriore;

quad camera posteriore da 64+13+2+2 MP con grandangolo, macro e monocromo;

selfie camera da 16 MP;

supporto dual SIM 4G/5G, ingresso mini-jack e speaker stereo;

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T;

sistema operativo OxygenOS 10.5 con Android 10.

OnePlus Nord N100

Passando a OnePlus Nord N100, il look è sostanzialmente lo stesso. Cambiano le dimensioni, visto che troviamo un più ampio schermo da 6,52″ Full HD+ a 90 Hz, sempre accompagnato da speaker stereo. Cambia ovviamente anche la batteria, qua un'unità da 5.000 mAh ma con ricarica rapida meno potente da 18W. A dimensioni maggiori non corrisponde, però, un impianto tecnico di fascia superiore. Il SoC utilizzato è infatti il Qualcomm Snapdragon 460, con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via microSD. Inoltre, la tripla fotocamera include un primario da 13 MP e due lenti macro e monocromo, senza grandangolo. Non cambia la selfie camera, invece, sempre da 16 MP.

Scheda tecnica

Display da 6,52″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz;

dimensioni di 163 x 74,7 x 8,95 mm per 190 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460;

GPU Qualcomm Adreno 610;

4 GB di RAM;

64 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB;

lettore d'impronte posteriore;

tripla fotocamera posteriore da 13+2+2 MP con grandangolo, macro e monocromo;

selfie camera da 16 MP;

supporto dual SIM 4G, ingresso mini-jack e speaker stereo;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18W;

sistema operativo OxygenOS 10.5 con Android 10.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Nord N10 5G verrà venduto in Italia sullo store ufficiale al prezzo di listino di 349€ nella colorazione Midnight Ice. Nel caso di OnePlus Nord N100, invece, si scende a 199€ nella colorazione Midnight Frost.

