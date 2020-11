OnePlus Nord N100: anche il “piccolo” della serie ha un display a 90 Hz

In queste ore si è abbattuta una mini tempesta che ha investito il piccolo della famiglia Nord, con una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese: il nuovo OnePlus Nord N100 è dotato di un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, fugando tutti i dubbi in merito e permettendo agli appassionati di dormire sonni tranquilli.

Sì, anche OnePlus Nord N100 è dotato di un display a 90 Hz

Al momento del lancio dei nuovi modelli di fascia media, l'azienda si è concentrata molto poco sul display equipaggiato a bordo di OnePlus Nord N100. Se per il fratello maggiore era chiara la presenza di una soluzione a 90 Hz, per il piccolo della serie sono incominciati a sorgere vari dubbi. Per quale motivo OnePlus non avrebbe dovuto pubblicizzare una simile caratteristica sul suo smartphone più economico? Panico e paranoia sullo schermo del nuovo arrivato. Per fortuna qualcuno ha pensato bene di mettere le mani sul dispositivo e immortalare la sezione dedicata al refresh rate presente nelle impostazioni.

Inoltre la casa cinese è stata anche contattata direttamente ed ha confermato in via ufficiale che il piccolo della famiglia presenta questa soluzione. Non è stato specificato il motivo per cui si sia data poca attenzione alla cosa, ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto. Comunque, al di là di qualsiasi paranoia il sito ufficiale dedicato a OnePlus Nord N100, nella pagina delle specifiche riporta la presenza di un display a 90 Hz (pace fatta).

Insomma, se siete intenzionati a comprare il nuovo medio di gamma della serie Nord e avevate bisogno di maggiori delucidazioni sul display, siete stati accontentati: sì, il dispositivo è dotato di un pannello a 90 Hz come il fratello maggiore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu