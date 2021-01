Negli ultimi tempi, nella tecnologia, sembra le abbiamo viste davvero tutte. Poi, arriva sempre quel prodotto che ci sorprende, come questo speaker Bluetooth MK101 Audio Box a forma di AirPods gigante (sì, quelle di Apple) che in offerta lampo su GearBest è sicuramente un regalo sfizioso da non lasciarsi scappare.

MK101 Audio Box: lo speaker Bluetooth che si crede un AirPods gigante è in offerta lampo su GearBest

Se guardiamo al design, c'è poco da dire: è espressamente una riproduzione a scala maggiorata delle iconiche cuffie TWS di Apple, ma guardandolo meglio, lo speaker Bluetooth MK101 Audio Box ha un'anima tutta sua, con vari tasti che regolano la riproduzione musicale, il volume, l'accensione e lo spegnimento e tutte le altre modalità.

Molto particolare anche il fatto che sia presente una Radio FM. Inoltre, è presente uno slot per Micro SD, il cavo AUX, un microfono per le telefonate e ovviamente l'ingresso USB per le varie tracce audio e uno micro USB per ricaricarlo. La batteria da 1200 mAh garantisce un ascolto di alcune ore senza problemi. La versione Bluetooth presente è la 5.0.

Lo speaker Bluetooth MK101 Audio Box va quindi in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 9.13€, con spedizione rapida a 3€. Sicuramente originale, può essere un regalo molto simpatico da fare a ragazzi o a se stessi.

