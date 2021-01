OnePlus cambia idea: tornano le app Telefono e Messaggi?

Con il lancio della OxygenOS 11, OnePlus ha voluto dimostrare di essere in grado di creare un software sempre più indipendente e distaccato da Google. Ma continuano ad esserci dei legami apparentemente imprescindibili, come dimostra l'abbandono delle app proprietarie Telefono e Messaggi in favore della controparte di Big G. Ciò è accaduto in occasione della presentazione di OnePlus Nord, lo stesso è accaduto su OnePlus 8T e sembra che la storia si ripeterà per i prossimi modelli. E non è la sola azienda ad aver scelto quello che potrebbe essere un compromesso per il mercato occidentale. Anche Xiaomi ha rimosso le proprie app dalle ROM Global e EEA, a differenza della controparte asiatica.

OnePlus 8T e Nord potrebbero riavere le app proprietarie per Telefono e Messaggi

Quando si parla di questo argomento, solitamente l'utenza tende a dividersi. C'è chi preferisce lo stile minimale di Google e chi quello più ricco, esteticamente e funzionalmente, di OnePlus. Ma al contrario di Xiaomi, OnePlus sembrerebbe aver cambiato idea e avere la volontà di tornare sui suoi passi, ritornando ad usare le proprie app Telefono e Messaggi.

Ciò è quanto traspare da una conversazione tenutasi fra un utente e l'assistenza della società, immortalata in degli screenshot abbastanza espliciti.

Secondo queste conversazioni, gli sviluppatori della OxygenOS 11 starebbe per riportare entrambe le app sia su OnePlus Nord che su 8T. Sarebbe un cambio di programma rispetto a quanto ipotizzabile, dato che l'idea del ripristino delle due app era stata scartata nel programma IDEAS 2.0. Non essendoci ancora una comunicazione ufficiale, però, prendete il tutto con le pinze. Nel frattempo, se foste interessati potete utilizzare le app proprietarie di OnePlus con questo metodo.

