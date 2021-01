OnePlus 7T: ricarica lenta con Android 11 Beta? Ecco cosa fare

Oltre alla serie 7, anche OnePlus 7T e 7T Pro si stanno aggiornando ad Android 11, grazie all'avvio della OxygenOS 11 Open Beta. Ma chi si aspettava un rilascio completamente stabile è stato disilluso dalle problematiche riscontrate (e previste) da coloro che stanno effettuando il Beta Testing. Per esempio, c'è chi attendeva con impazienza il roll-out della modalità Always-On Display, per il momento non ancora abilitata (ma potete attivarla comunque). Ma c'è anche chi ha riscontrato bug fastidiosi, come il rallentamento della ricarica.

OnePlus 7T si aggiorna alla OxygenOS 11 Open Beta con Android 11, ma ha problemi con la Warp Charge

OnePlus 7T fa parte della prima schiera di dispositivi con supporto alla Warp Charge 30T, ricarica rapida in grado di offrire una potenza di 30W. Una feature che è improvvisamente stata castrata dalla OxygenOS 11 Open Beta, con diversi utenti che ne hanno segnalato un rallentamento (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Una volta effettuato l'aggiornamento alla Beta di Android 11, test specifici hanno confermato questa ipotesi. Pur usando lo stesso caricatore di sempre, lo smartphone riceve qualcosa come 2,5 ampere rispetto ai 6 ampere di picco della Warp Charge 30T. Lo stesso problema, invece, non sembra presentarsi per i possessori di OnePlus 7 e 7 Pro che hanno aggiornato anch'essi alla Open Beta.

È possibile che il bug della Warp Charge 30T su OnePlus 7T e 7T Pro venga fixato già nella prossima Open Beta 2. Nel frattempo, sappiate che qualcuno è riuscito a risolvere il problema, seppur con una procedura non propriamente velocissima. Sembra che basti effettuare due cicli di carica e scarica completa per ripristinare il normale funzionamento della ricarica rapida. Se anche voi avete trovato questo bug, quindi, scaricate e caricate completamente lo smartphone (dallo 0% al 100%) per due volte di seguito e dovreste risolvere.

