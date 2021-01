OnePlus 7 e 7T: come avere l’Always-On Display con OxygenOS 11

OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Prosi stanno aggiornando alla OxygenOS 11 con Android 11, ma della modalità Always-On Display non vi è traccia. Pur essendo una delle features più attese e gradite di questo major update, la compagnia ha optato per non includerla. Gli sviluppatori la stanno ancora testando per implementarla al meglio, dimostrando quanto OnePlus sia restia ad aggiungerla sui propri smartphone. Ciò nonostante, è disponibile un metodo per avere questa funzionalità sulla serie 7 e 7T nonostante la sua assenza di default.

Niente Always-On Display con Android 11: ecco come riabilitarlo su OnePlus 7 e 7T

Grazie alla community di XDA, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro possono riottenere la modalità Always-On Display, anche con la OxygenOS 11 Open Beta. Per farlo avrete bisogno che il vostro smartphone abbia i permessi di root abilitati. Una volta ottenuti, dovrete agire tramite terminale inserendo il seguente comando:

setprop sys.aod.debug_support_always_on 1 pkill systemui

Così facendo, vedrete spuntare la modalità AOD nel seguente menu: “Impostazioni/Display/Ambient Display/Always on ambient display“. Tuttavia, questo trick si resetta ad ogni riavvio: onde evitare di rifarlo ogni volta che spegnete e accendete il telefono, potete servirsi di un apposito modulo Magisk. Se voleste provare, trovate tutte le informazioni necessarie nel thread XDA dedicato. Se invece non ve la sentiste di eseguire queste procedure, dovrete attendere i prossimi aggiornamenti, probabilmente quello Stabile se non la prossima Open Beta 2.

