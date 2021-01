Amazfit GTR 2 si aggiorna e permette di scegliere l’orientamento del display

Mentre ci godiamo il debutto del nuovo smartwatch targato Xiaomi, l'ultimo gioiellino di Huami continua per la sua strada e – soprattutto – riesce ancora ad ingraziare i suoi appassionati. Il nuovo aggiornamento di Amazfit GTR 2 rilasciato in patria permette di sfruttare una funzionalità particolarmente utile, specialmente per quegli utenti che vogliono la massima personalizzazione dai dispositivi che utilizzano.

Amazfit GTR 2, nuovo aggiornamento in Cina: ora è possibile impostare l'orientamento dello schermo

Tramite un annuncio sull'account ufficiale di WeChat, Huami ha dato il via al rilascio di un ennesimo aggiornamento per Amazfit GTR 2, questa volta con un'opzione nuova di zecca: si tratta dell'impostazione per scegliere l'orientamento dello schermo. In questo modo chi desidera indossare lo smartwatch con i pulsanti fisici rivolti verso l'interno del braccio potrà farlo senza alcun problema, grazie alla nuova opzione.

Nel momento in cui scriviamo l'update è in roll out in patria e non è dato di sapere se e quando questa funzionalità arriverà anche a livello internazionale. Nel frattempo, se siete ancora indecisi su quale Amazfit scegliere, qui trovate un interessante confronto tra i modelli recenti, con tutte le differenze.

