Amazfit GTS, GTS 2/2e/Mini, GTR, GTR 2/2e: tutte le differenze

Amazfit ha un catalogo di smartwatch piuttosto ampio: GTS, GTS 2, GTS 2e e GTS 2 Mini, ma anche GTR, GTR 2 e GTR 2e, ma quali sono le differenze? Un'ampia scelta può provocare confusione nel momento dell'acquisto: per questo abbiamo voluto creare un articolo ad hoc che vi spieghi tutto. Di seguito trovate la lista degli indossabili in questione, completi di specifiche e differenze fra i vari modelli. In questo modo saprete quale modelli sia il più adatto per il vostro utilizzo quotidiano.

Tutte le differenze della famiglia Amazfit GTS e GTR

Premettiamo una caratteristica comune a tutti i modelli, ovvero la certificazione 5 ATM. Questo significa che qualsiasi smartwatch della lista può essere indossato anche in fase di nuoto, fino a 50 metri di profondità. Detto questo, vediamo cosa cambia fra di essi.

Amazfit GTS, GTS 2, GTS 2e e GTS 2 Mini

1) Amazfit GTS

Partiamo dal primo Amazfit GTS. Ha un display AMOLED da 1,65″ 341 PPI protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3 e con Always-On Display. La scocca è realizzata in metallo e plastica, misura 43,25 x 36,25 x 9,4mm, pesa 24,8 g ed ha un cinturino in silicone da 120 x 87 x 20 mm. Contiene una batteria da 220 mAh con un'autonomia media di 14 giorni, mentre il reparto connettività comprende GPS/GLONASS. Il comparto salutistico Huami PAI può contare su un cardiofrequenzimetro e non mancano 12 modalità sportive ed il monitoraggio del sonno.

2) Amazfit GTS 2

Passiamo ad Amazfit GTS 2, uno dei più evoluti e completi di questo elenco. Il display è uguale ma è protetto da un vetro temperato con trattamento anti-impronta e rivestimento oDLC (optical Diamond-like Carbon). Inoltre, l'Always-On Display ha più di 40 design, più di 50 watchfaces e 2 schermate editabili. La scocca in alluminio e plastica misura 42,8 x 35,6 x 9,7mm e pesa 24,7 g (non cambia il cinturino), in virtù di una batteria da 246 mAh con un'autonomia media di 7 giorni. Oltre al cardiofrequenzimetro, la suite Huami PAI controlla la saturazione di ossigeno nel sangue con un sensore SpO2, i livelli di stress ed il monitoraggio del sonno con fase REM e sonnellini. Il tutto a corredo di un insieme di 90 modalità sportive. Il reparto connettività comprende sia GPS/GLONASS che Wi-Fi, inoltre microfono e speaker permettono l'utilizzo di Alexa e di rispondere alle chiamate dall'orologio. Dulcis in fundo, la presenza di 3 GB di storage permette l'archiviazione di musica da ascoltare senza lo smartphone.

3) Amazfit GTS 2e

Abbiamo poi Amazfit GTS 2e. Stesso display con vetro temperato con trattamento anti-impronta (niente rivestimento oDLC) ed Always-On Display con più di 40 design, più di 50 watchfaces e 3 editabili. Scocca e cinturino sono invariati, così come la batteria, ma ha una durata di 14 giorni. Non cambia nemmeno il comparto salutistico e sportivo, al quale si aggiunge il monitoraggio della temperatura. GPS/GLONASS rimangono ma non il Wi-Fi ed i 3 GB di storage: inoltre, c'è sì Alexa ma non si possono gestire le chiamate dallo speaker.

4) Amazfit GTS 2 Mini

Per finire, Amazfit GTS 2 Mini. Calano le dimensioni, con uno schermo AMOLED da 1,55″ 301 PPI con vetro temperato e trattamento anti-impronta. Rimane la feature AOD, con più di 30 design, più di 50 watchfaces e 3 editabili. La scocca in alluminio e plastica misura così 40,5 x 35,8 x 8,95 mm e pesa solo 19,5 g, con un cinturino in silicone da 118 x 76 x 20 mm. L'autonomia non ne risente comunque, con una 220 mAh che fornisce 14 giorni in media. Cardiofrequenzimetro e SpO2 gli permettono di gestire al meglio le 70 modalità sportive presenti e il monitoraggio del sonno con fase REM e sonnellini. Inoltre, il monitoraggio dello stress è corredato da esercizi respirativi e c'è anche la gestione del ciclo mestruale. Infine, la connettività comprende GPS/GLONASS ed il microfono garantisce il supporto da parte di Alexa.

Amazfit GTR, GTR 2 e GTR 2e

5) Amazfit GTR

Dopo aver analizzato la serie GTS, facciamo lo stesso con quella GTR. E partiamo dal primo Amazfit GTR, l'unico dell'elenco ad essere disponibile in due versioni dalle differenti dimensioni. Il 42 mm ha un display AMOLED da 1,2″ 326 PPI con AOD e Gorilla Glass 3, la scocca in alluminio misura 42,6 x 42,6 x 9,2 mm e pesa 25,5 g ed il cinturino in pelle e silicone 120 x 87 x 20 mm. Il 47 mm, invece, è un AMOLED da 1,39″ 326 PPI, è disponibile in alluminio (colorazione Nera) o acciaio (Bianca), con una scocca che misura 47.2 x 47.2 x 10.75 mm per un peso di 36 g (alluminio) o 48 g (acciaio). Il cinturino in in pelle e silicone misura 120 x 87 x 22 mm. Cambia anche la batteria: il primo ha una 195 mAh con 12 giorni di autonomia, il secondo una 410 mAh con 24 giorni. In entrambi i casi, sono presenti 12 modalità sportive supportate dal cardiofrequenzimetro, c'è il monitoraggio del sonno e connettività GPS/GLONASS.

6) Amazfit GTR 2

Passando oltre, Amazfit GTR 2 torna ad essere disponibile in un unico taglio, con display AMOLED da 1,39″ 326 PPI con AOD (più di 40 design e più di 50 watchfaces), vetro temperato, trattamento anti-impronta e rivestimento oDLC. A cambiare sono i materiali, con una versione in alluminio ed una in acciaio. La scocca è sempre la stessa, da 46,4 x 46,4 x 10,7 mm ma pesa 31,5 g per quello in alluminio e 39 g per quello in acciaio. Inoltre, il primo modello ha un cinturino in silicone mentre il secondo in pelle, comunque da 120 x 87 x 22 mm. Il comparto hardware è alimentato da una 471 mAh con 14 giorni di autonomia. Il sistema Huami PAI è supportato da cardiofrequenzimetro e SpO2, con 90 modalità sportive, monitoraggio di stress e sonno (fase REM e sonnellini). Microfono e speaker consentono l'uso di Alexa e il rispondere alle chiamate, ci sono GPS/GLONASS e Wi-Fi e anche 3 GB per l'archiviazione di musica.

7) Amazfit GTR 2e

L'ultimo dell'elenco è Amazfit GTR 2e. Abbiamo un display AMOLED da 1,39″ 326 PPI con AOD (più di 40 design e più di 50 watchfaces), vetro temperato e trattamento anti-impronta. La scocca in alluminio misura 46,5 x 46,5 x 10,8 mm e pesa 32 g, con un cinturino in silicone da 120 x 87 x 22 mm. Dentro c'è una batteria da 471 mAh con 24 giorni di durata media, grazie a cui alimentare le 90 modalità sportive implementate. Huami PAI comprende cardiofrequenzimetro, SpO2 e temperatura, così come monitoraggio dello stress e del sonno con fase REM e sonnellini. Completano il tutto connettività GPS/GLONASS e assistente vocale Alexa.

