In queste ore sta scoppiando l'ennesimo caso pèr una falla di Facebook che ha consentito agli hacker di rubare 533 milioni di numeri di telefono legati agli account, anche in Italia. La segnalazione è arrivata da parte di Alon Gal, ricercatore nel settore della cyber-sicurezza. Grazie a lui è venuta a galla una problematica piuttosto importante, data la quantità di dati in ballo preveniente in tutto il mondo. A quanto pare, un utente ha messo in vendita un enorme database di account e numeri di telefono rubati, sia sui forum di hacking che tramite Telegram.

Purtroppo non è la prima volta che Telegram viene sfruttato dai malfattori per mettere a comoda disposizione contenuti illeciti. E fra questi più di 500 milioni di numeri di account Facebook rubati sono presenti anche utenti in Italia. È giusto specificare che i dati risalgono a prima dell'agosto 2019 (periodo in cui la falla è scomparsa), ma è lecito immaginare che molti di questi abbiano ancora lo stesso account ma soprattutto lo stesso numero di telefono associato.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.

This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET

