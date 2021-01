OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: arriva Android 11 con OxygenOS Open Beta 1 | Download

Dopo Nord, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro sono i nuovi modelli a ricevere l'aggiornamento tanto atteso ad Android 11 Beta. La compagnia di Pete Lau si è dimostrata abbastanza reattiva nel portare il major update sui suoi smartphone, perlomeno su quelli più recenti. Negli scorsi mesi fu una delle primissime a prendere il nuovo firmware di Google e ad integrarlo nella sua OxygenOS 11. Tuttavia, nel corso dei mesi successivi lo sviluppo delle nuove ROM si è un po' rallentato, suscitando qualche polemica all'interno della community.

Aggiornamento 20/01: è ufficialmente partito il roll-out ufficiale di Android 11 Beta per la serie 7 e 7T. Ve ne parliamo a fine articolo.

Inizia il rilascio di Android 11 Beta per i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

A confermare i rallentamenti che ci sono stati nello sviluppo software sono stati gli stessi sviluppatori. Fortunatamente per i loro possessori, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro saranno i prossimi a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Open Beta. E non si tratta di una Beta interna agli sviluppatori, bensì di una Beta Pubblica accessibile a tutti. Lo dimostrano questi screenshot che arrivano dalla Cina, dove ha avuto ufficialmente inizio il roll-out della HydrogenOS 11, la controparte cinese della nostra OxygenOS 11.

Anche se la notizia non riguarda in maniera diretta i possessori europei di OnePlus 7 e 7 Pro, questo significa che la nuova OxygenOS 11 Open Beta dovrebbe essere dietro l'angolo. Vi ricordiamo che, quando sarà disponibile, la troverete all'interno del nostro articolo dedicato.

Parte il roll-out in Europa | Aggiornamento 20/01

Come volevasi dimostrare: poche ore dopo la notizia, è stato annunciato il roll-out della OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Chi fa già parte del beta testing della OxygenOS 10 riceverà la notifica per effettuare l'aggiornamento. In alternativa, se aveste la OxygenOS 10 Stabile e voleste provare in anteprima Android 11, potete installare la ROM dal nostro articolo dedicato:

