MIUI 12.5 Public Beta in arrivo: ma quando in Europa?

La MIUI 12.5 Public Beta sta per essere rilasciata da Xiaomi, come dimostra l'aver pubblicato la lista dei modelli che saranno aggiornati. Dopo aver annunciato ufficialmente la nuova declinazione della UI proprietaria assieme a Mi 11, passeranno mesi prima del suo rilascio stabile. Nel frattempo, i primi utenti interessati potranno testarla in anticipo, saggiandone le novità in anteprima e aiutando gli sviluppatori, fornendo feedback per il suo sviluppo.

Xiaomi pubblica la lista degli smartphone Xiaomi che faranno parte della MIUI 12.5 Public Beta

Finora la MIUI 12.5 è stata testata in anticipo dai primissimi utenti, grazie al programma Closed Beta per la Cina. In aggiunta, il team europeo Xiaomi.eu ha iniziato lo sviluppo dei porting delle ROM, rendendole ottimizzate per l'occidente. Ad oggi, questi sono gli unici due metodi che permettono di provare in anteprima il nuovo aggiornamento. A breve, quindi, la Beta prenderà ancora più piede, permettendo ad un maggior numero di utenti di effettuare il beta testing. Per quanto riguarda la versione Stabile, bisognerà ancora attendere un po'.

Quali smartphone saranno aggiornati?

Ecco la lista ufficiale pubblicata da Xiaomi per la MIUI 12.5 Public Beta:

Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 SE, Mi CC9 (Mi 9 Lite), Mi CC9 Pro (Mi Note 10), Mi CC9e, Mi CC9 Meitu Custom Edition

Redmi 10X, 10X Pro, K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, K30S, K30 Ultra, K20, K20 Pro, Note 9, Note 9 Pro, Note 8, Note 7, Note 7 Pro



La MIUI 12.5 Beta sarà disponibile anche in Europa?

Come forse già saprete, nell'estate 2019 Xiaomi decise di accantonare il programma MIUI Global Beta. I motivi sono già stati spiegati nel dettaglio in questo nostro video. Ma c'è una luce in fondo al tunnel: lo scorso autunno gli sviluppatori MIUI hanno confermato di star valutando il riavvio del programma. Hanno comunque specificato di tenere a bada gli entusiasmi, dato che non è ancora detta l'ultima e le cose potrebbero rimanere come adesso. Speriamo che con l'avvento della nuova MIUI 12.5 qualcosa possa muoversi nella nostra direzione.

