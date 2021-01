Il lancio del primo smartwatch della compagnia cinese diventa ancora più tangibile, stavolta con quella che potrebbe essere una “conferma” in merito al nome dell'indossabile. L'azienda ha registrato i marchi Meizu Watch e Flyme For Watch, in riferimento al dispositivo e all'interfaccia che troveremo a bordo.

Aggiornamento 26/01: Da un leak, la certificazione che attesta una nuova modalità di connessione per Meizu Watch. Trovate tutto nella sezione “Hardware”.

Meizu Watch: tutto quello che sappiamo finora

Flyme For Watch

Lo scorso giugno Meizu ha confermato tramite un poster ufficiale di essere al lavoro sul suo indossabile. Oltre al già citato smartwatch sarà lanciata anche la relativa Flyme For Watch, interfaccia dedicata a questa categoria di prodotti. L'unico dettaglio “ufficiale” emerso riguarda il nome dell'indossabile, l'azienda ha registrato il marchio Meizu Watch, e quello relativo all'UI.

Ma se prima si indicava il Q4 2020 come periodo utile di presentazione, così non è stato. Anche perché nell'ultimo teaser ci si sposta più in là col tempo, più precisamente a primavera 2021.

Hardware

Quanto sappiamo dell'hardware di Meizu Watch, è frutto di diversi leak intercorsi nelle ultime settimane del 2020. Lo smartwatch del brand, come abbiamo già segnalato qualche tempo fa, sarà dotato di un hardware molto interessante, dato che non solo sarà dotato di una batteria da 420 mAh, ma anche di un supporto alla ricarica da 7.5W.

Oltre a questo, da una certificazione apprendiamo anche il supporto all'eSIM, che ad oggi abbiamo visto solo su Apple e OPPO, che porterebbe il wearable di Meizu ad un livello più alto, pronto a dar battaglia a rivali rafforzatisi nel tempo.

Foto dal vivo

1 di 2

In rete hanno fatto capolino alcune dubbie immagini dal vivo che dovrebbero raffigurare Meizu Watch. Il design ricorda molto quello di un orologio meccanico e le forme richiamano alla mente Meizu Mix (conosciuto anche come Light Smartwatch), primo vero esperimento del brand cinese nel campo degli indossabili del 2016.

Per parlare del design del futuro smartwatch forse conviene affidarsi di più ad uno dei teaser pubblicati negli scorsi mesi. Come si evince dall'immagine in alto, infatti, sembra che l'azienda stia puntando ad un modello con display quadrato, in linea con i trend attuali quando si parla di sportwatch.

Ad alzare l'hype ci pensa la stessa azienda, con la comparsa di un probabilissimo Meizu Watch in una Storia dal profilo ufficiale Instagram. Tuttavia, nella breve clip lo smartwatch viene inserito camuffato, confermandone l'esistenza ma senza svelarne particolari dettagli.

Meizu Watch – Prezzo e data di uscita

Parlare del prezzo di vendita di Meizu Watch è alquanto prematuro ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. In merito alla data di uscita, non se ne dovrebbe riparlare prima di primavera 2021. In quel periodo sarà presentata la Flyme For Watch, anche se non è da escludere che lo smartwatch possa giungere successivamente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu