Il sistema operativo del colosso cinese è ormai dietro l'angolo: Huawei ha svelato la data di presentazione di HarmonyOS per smartphone, tablet e indossabili e ora il futuro dell'azienda e dei suoi prodotti si fa ancora più vicino. Che cosa ci aspetta nel corso dei prossimi mesi?

HarmonyOS per smartphone, tablet e indossabili: Huawei conferma la data di presentazione

Dopo mesi e mesi di chiacchiere, finalmente il colosso cinese ha confermato la data di presentazione di HarmonyOS: il nuovo sistema per smartphone, tablet e indossabili Huawei sarà lanciato ufficialmente il prossimo 2 giugno, tramite un evento dedicato. La compagnia ha pubblicato un breve teaser per confermare l'uscita e mostrare il logo del nuovo OS. Il primo dispositivo ad avere il sistema nativo dovrebbe essere il tablet top MatePad 2 Pro. In realtà l'azienda ci ha già offerto alcuni assaggi di HarmonyOS a bordo di vari dispositivi: l'abbiamo visto su MatePad Pro, su Mate 40 Pro e Mate X2 e perfino in un breve confronto con la EMUI 11.

Non sono mancate critiche per l'eccessiva vicinanza dell'OS ad Android, ma in un comunicato ufficiale la casa cinese ha rivelato che “HarmonyOS sarà lanciato con una nuova interfaccia utente insieme ai prossimi smartphone Huawei”.

Comunque restiamo in attesa dell'evento del 2 giugno per saperne di più. Nel frattempo qui trovate la lista (presunta) dei dispositivi Huawei che dovrebbero ricevere l'update ad HarmonyOS.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu