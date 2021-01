Quando pensiamo a quanto sia potente un brand, immaginiamo ai loro edifici, che siano essi una sede centrale o un flagship store. E così è anche per Huawei, che per il quartier generale in Cina ha appena preso in affitto un'area di decine di migliaia metri quadri in cui costruirlo.

Huawei: la sede del quartier generale sorgerà nella SOHO cinese a Pechino

Stando a quanto racconta il Beijing Daily, il Presidente di SOHO China, uno dei quartieri più esclusivi di Pechino, ha affermato che Huawei è diventata ufficialmente un cliente dell'apparato edilizio, prendendo in affitto un'are di circa 60.000 metri quadri al fine di costruire la sede centrale (leggasi Quartier Generale) in Cina.

La scelta di Huawei per la sede centrale viene vista in patria come una mossa per rafforzare l'esclusività che i prodotti stanno raggiungendo. Ed in effetti, dare un'impronta precisa fa sicuramente parte di una strategia che concentra molto del lavoro nel mercato e sul territorio cinese. Di certo, una sede centrale del genere non può che far bene all'immagine di un brand con tanto potenziale ma ancora limitato dalle leggi internazionali.

Quanto all'area che andrà ad occupare, si parla anche di un grattacielo di circa 194 metri, oltre ad un gran numero di edifici nati dalla sapiente mano di Zaha Hadid.

