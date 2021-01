Huizuo, brand entrato già nella nostra rosa dei preferiti grazie alle interessantissime luci LED da muro in stile Nanoleaf, torna a far parlare di sé su Xiaomi YouPin, ma stavolta lo fa con un prodotto decisamente più “tranquilli”, seppur interessante ed economico. La compagnia ha lanciato una pratica lampadata da collo, una luce utile per la lettura (specialmente di notte) che permette di non affaticare in modo eccessivo gli occhi.

Xiaomi YouPin presenta la nuova lampada da collo per leggere di notte: caratteristiche e prezzo

La nuova lampada da collo di Huizuo e Xiaomi YouPin si presenta come una scelta perfetta per chi ama leggere nella comodità del proprio letto, prima di addormentarsi. Il dispositivo è realizzato in ABS ad alta resistenza e misura 600 x 30 x 26 mm; le estremità del corpo terminano con due luci LED direzionabili. Queste sono in grado di restituire fino a 40 lumen (di luce calda), in modo da illuminare senza affaticare gli occhi.

All'interno trova spazio una batteria da 1.000 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 13 ore (regolando la potenza al 50%). La ricarica avviene tramite una porta Type-C.

Il prezzo della lampada da collo per lettura lanciata su Xiaomi YouPin è di appena 6€ al cambio attuale, ossia 49 yuan. Si tratta quindi di una soluzione economica ma rispetto alle classiche luci da collo stavolta si tratta di un prodotto proveniente dalla piattaforma della casa cinese (che ormai è sinonimo di qualità).

