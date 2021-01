Xiaomi è il brand migliore per prestazioni/prezzo su Antutu

Le classifiche Antutu non sono utili unicamente ad esaminare gli smartphone più potenti in assoluto, ma anche per capire quali siano i più convenienti. La nota piattaforma di benchmarking premia anche i modelli con il miglior rapporto prestazioni/prezzo e in questo è Xiaomi il brand più vincente. Nella scorsa edizione della classifica avevamo visto come il suo sub-brand Redmi si fosse aggiudicato la prima posizione in diverse classifiche. La situazione è rimasta sostanzialmente invariata, sottolineando come la fascia medio/bassa abbia visto ben poche novità durante la fine del 2020.

Xiaomi e Redmi: sono loro gli smartphone più convenienti in termini di potenza per Antutu

Sotto i 190€

Partendo dalla fascia più economica, quella sotto i 190€, ad aggiudicarsi il primo posto su Antutu è nuovamente Redmi 10X 5G. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro: a mesi di distanza dal suo lancio, è ancora lui il mid-range più performante, specialmente se rapportato al suo prezzo. È anche uno dei pochissimi a montare il Dimensity 820 5G di MediaTek, ancora atteso al debutto qua in Europa. Il podio, fra l'altro, è sempre occupato da Redmi, grazie alle prestazioni offerte da Note 8 Pro e Note 9 5G.

Redmi 10X 5G (Dimensity 820 5G) Redmi Note 8 Pro (Helio G90T) Note 9 5G (Dimensity 800U 5G) Realme Q2 5G (Dimensity 800U 5G) Honor 9X (Kirin 710F) vivo Y5s (Helio P65)

Sotto i 250€

Saliamo di prezzo, attestandoci nel gruppo di smartphone sotto i 250€. Inutile dirlo, anche qua è il sub-brand di Xiaomi a confermarsi al primo posto con Redmi K30 Ultra, top di gamma economico grazie al Dimensity 1000+. Sul secondo posto del podio troviamo Redmi Note 9 Pro 5G aka il nostro Xiaomi Mi 10T Lite. Conclude in terza posizione un altro smartphone assente in Europa, ovvero Realme Q2 Pro.

Redmi K30 Ultra (Dimensity 1000+) Redmi Note 9 Pro 5G (Snapdragon 750G) Realme Q2 Pro 5G (Dimensity 800U 5G) Redmi K30 5G (Snapdragon 765G) iQOO Z1x (Snapdragon 765G) vivo Y51s 5G (Exynos 880) OPPO A72 5G (Dimensity 720 5G)

Sotto i 380€

Proseguiamo con la fascia sotto i 380€ ed anche qua Xiaomi comanda, dato che in cima alla classifica Antutu prende posto Redmi K30S aka Xiaomi Mi 10T/10T Pro. Nonostante la cifra modesta, entriamo in un territorio dove iniziano ad affacciarsi veri e propri top di gamma. Oltre a K30S, nell'elenco figurano iQOO Neo 3, Black Shark 3, OPPO Ace 2 e Honor V20.

Redmi K30S (Snapdragon 865) Realme X7 Pro 5G (Dimensity 1000+) iQOO Z1 (Dimensity 1000+) iQOO Neo 3 (Snapdragon 865) Black Shark 3 (Snapdragon 865) OPPO Ace 2 (Snapdragon 865) Redmi 10X Pro 5G (Dimensity 820 5G) Honor V20 (Kirin 980) Honor X10 (Kirin 820 5G) Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Snapdragon 765G)

Sotto i 570€

Salendo ulteriormente nel segmento sotto i 570€, ecco che Xiaomi e Redmi cedono il posto alla concorrenza, scendendo in fondo alla classifica. Nelle prime posizioni, infatti, troviamo Realme X50 Pro, vivo X60 e OnePlus 8T, tutte aziende collegate fra loro per la nascita dal gruppo BBK Electronics.

Realme X50 Pro (Snapdragon 865) vivo X60 (Exynos 1080) OnePlus 8T (Snapdragon 865) Lenovo Legion Pro (Snapdragon 865+) iQOO 5 (Snapdragon 865) iQOO 3 (Snapdragon 865) Meizu 17 (Snapdragon 865) Black Shark 3S (Snapdragon 865) OPPO Reno 5 Pro 5G (Dimensity 1000+) Xiaomi Mi 10 (Snapdragon 865)

Sotto i 570€

Concludiamo nella fascia più costosa del mercato (cinese), dove Xiaomi torna a fare da padrona nella classifica Antutu. Non poteva che essere lo Xiaomi Mi 11 a guidare il ranking, forte del nuovissimo Snapdragon 888 che vedremo solo nei prossimi mesi su altri top di gamma.

Xiaomi Mi 11 (Snapdragon 888) iQOO 5 Pro (Snapdragon 865) Huawei Mate 40 (Kirin 9000) Meizu 17 Pro (Snapdragon 865) Xiaomi Mi 10 Ultra (Snapdragon 865) Xiaomi Mi 10 Pro (Snapdragon 865) OnePlus 8 Pro (Snapdragon 865) vivo X50 Pro+ (Snapdragon 865) Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000) Honor 30 Pro+ (Kirin 990 5G)

