Dopo il successo ottenuto tra il 2019 ed il 2020 in un settore notebook che ha contribuito a far rinascere, Huawei si prepara a lanciare la line up di laptop di fascia più alta. Dopo aver rinnovato la serie D, con la serie X Pro in procinto di esser lanciata, anche la gamma Huawei MateBook 13 e 14 riceve un refresh di specifiche nel 2021, con un design ormai riconoscibilissimo come riportano le prime immagini.

Huawei MateBook 13 e 14 2021: tutto su immagini, specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Così come già avvenuto per il modello da 14″ del 2020 che abbiamo recensito, anche i nuovi MateBook 13 e 14 2021 partiranno con una configurazione hardware a stampo Intel e NVidia (salvo poi arrivare una versione AMD Ryzen), ma quello che rimane invariato sembra essere il design, che Huawei punta a mantenere iconico (in un certo senso). Il display rimane la stessa soluzione 2K con rapporto a 3:2.

Tornando all'hardware, confermata la presenza di una CPU Intel Core di 11a Generazione i5/i7, mentre per la GPU abbiamo una Nvidia GeForce MX450 per entrambe le configurazioni. Le memorie sono da 16 GB per RAM con una frequenza a 3200 MHz e per lo storage una SSD da 512 GB. Quanto alla connettività, arriva il supporto al Wi-Fi 6, assente sul precedente modello.

Prezzo e data di uscita

Secondo le ultime notizie, il prezzo del nuovo Huawei MateBook 13 2021 è di circa 763€ (5999 yuan) per la configurazione i5 16/512, mentre per circa 890€ (6999 yuan) c'è la versione i7 16/512 GB. Per quanto riguarda il Huawei MateBook 14 2021, esso ha un prezzo di circa 813€ (6399 yuan) per la configurazione i5 16/512 GB e 941€ (7399 yuan) per quella i7 16/512 GB. Quanto alla data di uscita, attualmente non ci sono notizie molto chiare, eppure dai leak risulta che Huawei lo abbia già lanciato internamente il 13 gennaio 2021, sebbene non vi siano tracce sul sito ufficiale in Cina.

