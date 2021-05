Da quando sono arrivati sul mercato, gli AirTag di Apple hanno monopolizzato la scelta degli utenti, sebbene non siano gli unici esistenti. Di conseguenza, come succede per ogni prodotto Apple, non potevano mancare accessori dedicati ad essi. Ed è proprio il portachiavi ESR Cloud Porta AirTag il protagonista di questa recensione, ma ci avrà convinti?

Recensione ESR Cloud Porta AirTag

Contenuto della confezione

Confezione ridotta un po' all'osso, rappresentata da un sottile astuccio di cartone dove sono contenuti 2 portachiavi. Ed in effetti, non ci troviamo null'altro che i porta AirTag, se non con i soliti fogli illustrativi e relativi all'assistenza del brand. Sostanzialmente, per quello che sono, non potevamo aspettarci altro.

Design e materiali

Quanto a stile, gli ESR Cloud Porta AirTag in recensione si ispirano al portachiavi a marchio Apple che però è in pelle. Difatti, non esiste un corrispettivo identico della mela morsicata in silicone. E questo ci porta ai materiali del prodotto.

Al tatto non sembra di trovarsi davanti ad un prodotto tutto sommato non caro. Addirittura c'è il logo ESR inciso nello spazio tra l'anello metallico ed il rivestimento per il tag GPS. Insomma, non è affatto un brutto prodotto, sebbene tenda ad impolverarsi facilmente ma è “colpa” del silicone.

Utilizzo ed ergonomia

Quasi paradossale parlare di un vero e proprio utilizzo di questo portachiavi per Apple AirTag. L'ESR Cloud sostanzialmente racchiude, in maniera completa c'è da dire, tutti i contorni dell'AirTag e questo lo protegge dagli urti. Come tutti i prodotti di questo tipo, non protegge le due facce dello smart tag, ma questa è una questione estetica: specie chi ha una serigrafia, vuole che si voglia, ma non eviterà alla parte lucida di graffiarsi (ma quello potrebbe accadere con ogni porta AirtTag). L'ergonomia e la vestibilità si potrebbero definire comode, eleganti e con un certo stile, perché soprattutto in Nero sta bene su tutto, che sia lo zaino o la borsa oppure le chiavi.

Recensione ESR Cloud Porta AirTag – Prezzo e conclusioni

Che dire, quindi, al termine di questa recensione del portachiavi AirTag di ESR? A chi va proposto soprattutto? La risposta, visto il prezzo, pare ovvia: a tutti i possessori di Apple AirTag. Per una serie di fattori: il prezzo su Amazon che va dagli 11 ai 13€ (dipende dal modello) per una coppia di portachiavi (e c'è da dire, non sono i più economici ma è un bene). Per una questione di originalità, visto che Apple né Belkin producono un modello così in silicone. Ed in conclusione, anche per l'utilizzo che se ne fa: a meno che non compriate un porta AirTag in similpelle, una soluzione come quella di ESR è l'ideale, senza troppi fronzoli.

