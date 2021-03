Il rapporto tra Huawei ed il settore dei PC è ormai destinato ad espandersi: i MateBook stanno diventando un'istituzione negli ultrabook e notebook, ma le mire del colosso cinese sono rivolte anche al settore desktop, per questo è arrivato anche in Italia il primo monitor PC, Huawei Display, di cui vi illustriamo specifiche, prezzo e disponibilità.

Huawei Display: tutto sul nuovo monitor PC

Come si presenta quindi il display da PC del brand cinese? Il monitor di Huawei è un dispositivo da 23.8″ con una risoluzione Full HD 1080 pixel IPS, tra le specifiche abbiamo poi uno screen-to-body ratio al 90%, grazie alle cornici ultra-ridotte da 5.72 mm con design micro-frame ed una gamma di colori NTSC al 72% e angolo di visuale a 178°. La luminosità massima è da 250 nits, il tempo di risposta 5 ms, e l'aspect ratio a 16:9.

Dotato anche della certificazione display TUV Rheinland con funzione Eye Comfort e anche regolazione dell'inclinazione verticale fino a 5° in depressione e 22° in elevazione. del monitor stesso. Non manca poi il supporto alla parete VESA (100 x 100 mm). Per gli ingressi, è presente una porta VGA, una porta HDMI ed un ingresso CC per l'alimentatore.

Il nuovo monitor PC Huawei Display è attualmente disponibile in Italia sullo store ufficiale del brand ad un prezzo di 159.9€, ma grazie al codice sconto AAD80, lo pagherete in offerta a soli 129.9€. Potete acquistarlo a questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu