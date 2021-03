Uno degli accessori più interessanti della casa di Lei Jun è rappresentato dagli occhiali Xiaomi Mi Computer Glasses Pro, una soluzione anti luce blu adatta a chi passa tanto tempo davanti al PC: se non avete mai provato questi occhiali approfittatene ora!

Xiaomi Mi Computer Glasses Pro sono gli occhiali low budget contro le luci blu | Caratteristiche & Prezzo

Anche se è da un po' che non si vede un nuovo modello, la compagnia cinese offre un buon assortimento di occhiali contro l'affannamento della vista. Oltre ai già citati Xiaomi Mi Computer Glasses Pro, infatti, abbiamo anche il modello base, insieme alla versione TS. Le principali differenze tra queste versioni sta tutta nel design e nei gusti soggettivi degli utenti. Comunque tutti gli occhi di Xiaomi sono realizzati in plastica PC, TPE e cuscinetti in silicone; si tratta di soluzioni leggere e di qualità, adatte a lunghe sessioni al computer.

Le lenti sono progettate appositamente per filtrare il 35% della luce blu, in modo da ridurre l'affaticamento ed evitare danni agli occhi. Gli occhiali della compagnia cinese partono da 11.9€, fino ai 17€ dei Xiaomi Mi Computer Pro. Di seguito trovate il link all'acquisto: sono tutti prodotti in offerta lampo e non sarà necessario inserire alcun codice sconto. Nel caso in cui non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

