Xiaomi pensa alla salute con i nuovi occhiali anti luce blu

Gli accessori di Xiaomi aumentano ogni giorno di più ma la compagnia cinese non ci ha abituato solo a prodotti tecnologici (come nel caso della nuova stufetta da scrivania, lanciata poche ore fa). Su YouPin hanno fanno capolino i nuovi occhiali Xiaomi Mijia Anti-Blu-ray Glasses Titanium Lightweight Edition, soluzione dotata di lenti anti luce blu e caratterizzati da un design ultraleggero, per la massima comodità durante lo studio e il lavoro.

Xiaomi Mijia ha lanciato i nuovi occhiali anti luce blu e ultra leggeri Titanium Lightweight Edition

I nuovi occhiali a marchio Xiaomi Mijia proteggono gli occhi grazie alle loro lenti anti luce blu (fino a 415-445 nm) ed arrivano con un design classico e collaudato. Oltre a svolgere una funzione protettiva, l'altro grande vantaggio offerto è rappresentato dal peso, dato che lenti e montatura pesano appena 15.5 grammi. Il motivo è presto detto: gli occhiali sono realizzati in titanio ultraleggero, materiale flessibile e pratico, che consente di ottenere un prodotto votato al massimo comfort quando indossato.

Le lenti sono realizzate in nylon con rivestimento protettivo a 16 strati ed offrono una trasmissione della luce visibile fino al 93%. Sia l'interno che l'esterno presentano un rivestimento idro-oleorepellente. Il prezzo di vendita dei nuovi occhiali Xiaomi Mijia è di soli 199 yuan, circa 25€ al cambio attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu