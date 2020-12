Amanti del monitor curvo? Xiaomi prepara un nuovo modello

Vuoi per il gaming, vuoi per la produttività, il monitor curvo è sempre più anelato dagli utenti PC e questo Xiaomi lo sa bene. Mesi fa l'azienda ha lanciato sul mercato l'intrigante Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor, un prodotto che purtroppo rischia di uscire dal commercio a causa di presunti problemi di produzione. E forse è proprio per questo che si vocifera che Xiaomi stia per presentare ufficialmente al pubblico un nuovo modello.

LEGGI ANCHE:

Questa serratura smart Xiaomi YouPin protegge la vostra casa in 6 modi diversi

Xiaomi sta lavorando ad un nuovo monitor curvo per tutti gli interessati

Prendendo per buone le voci di corridoio odierne, il dispositivo che Xiaomi starebbe pianificando di commercializzazione sarebbe un monitor curvo da 30″. Il suo debutto sarebbe previsto per il primo Q1 2021, perciò non sarebbe necessario attendere molto per la sua presentazione. Se sarà così, sarebbe un leggero calo rispetto ai 34″ del succitato schermo curvo da gaming, per quanto le dimensioni non varierebbero particolarmente.

Non viene specificato, però, se il rapporto di forma sarà mantenuto in 21:9 come l'attuale modello o se sarà cambiato. Non sappiamo nemmeno se la curvatura del pannello sarà sempre da 1500R o meno. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, quando il 2021 sarà ormai alle porte.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu