Volete uno Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor? Potreste dover affrettarvi

Vi abbiamo mostrato un discreto apprezzamento verso lo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor nella nostra recensione. Pur essendo il suo primo modello del genere, Xiaomi è riuscita a tirar fuori dal cappello un ottimo prodotto. Alcuni se lo sono già accaparrato, ma pare che a breve non sarà più possibile farlo, perlomeno non con facilità. Secondo un report di ChannelGate, Xiaomi si starebbe apprestando ad interrompere la produzione dello schermo curvo a causa di difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento della componentistica necessaria.

La produzione degli Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor subisce una battuta d'arresto

Premettiamo che non si tratta di notizie ufficiali, pertanto prendetele cum grano salis. Ma scendendo nello specifico, ChannelGate afferma che Samsung avrebbe chiuso i rubinetti, limitando Xiaomi nell'ottenimento dei pannelli da 34″ necessari per l'assemblamento del Mi Curved Gaming Monitor. Il produttore coreano avrebbe inviato alla amica/nemica cinese l'ultimo lotto composto da 2.000 schermi. Non è chiaro se e quando ne arriveranno di ulteriori, pertanto Xiaomi si starebbe apprestando ad interromperne la vendita.

Si vociferava che Xiaomi avrebbe potuto sostituire le forniture di Samsung con quelle della società cinese AUO, ma sembra che le trattative non siano andate come sperato. Pertanto rimane il legame con Samsung, anche se questo blocco mette a serio rischio il proseguimento delle vendite di Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor. Al momento non è ancora chiara la situazione: sul sito cinese è ancora in vendita, così come da alcuni reseller (fino ad ultimazione scorte) mentre in Italia non è più disponibile, almeno per il momento.

