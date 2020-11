La fidelizzazione verso un brand è qualcosa che nasce in base alla propria esperienza utente, specie se ci troviamo bene con uno smartphone dello stesso. Ma se c'è un marchio che va oltre la semplice preferenza, quello è sicuramente Xiaomi, che in India si è visto rappresentare il proprio logo su un campo agricolo.

#MiFans celebrate their love & affection for #Xiaomi in various ways. 🧡💜

One of our #MiFan & Mi Store partner from Punjab decided to show his love by cutting his crop in the shape of "Mi Logo".

These drone shots taken 1500 feet above the ground are breathtaking. 😍

I ❤️ Mi pic.twitter.com/vd3mUh3A0F

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 26, 2020