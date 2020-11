Indovinate in quanti secondi Huawei assembla uno smartphone

Forse non lo sapete, ma Huawei è in grado di assemblare uno smartphone in meno tempo di quanto voi impiegherete per leggere questo articolo. In occasione della conferenza Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference, tenutasi recentemente in Cina, sull'argomento si è espresso Shi Yaohong. Il vice presidente dell'azienda, nonché presidente della divisione Cloud & Computing, ha parlato dei progressi compiuti dall'azienda, con netti miglioramenti rispetto agli anni passati.

In pochi anni, Huawei ha migliorato di quasi il 100% la velocità della catena di assemblaggio

Che sia Huawei o meno, l'ideazione di un dispositivo come lo smartphone può richiedere anche anni, specialmente quando si tratta di top di gamma o comunque di punta. L'idea iniziale viene avallata o meno dagli ingegneri in base al rapporto fra fattibilità e specifiche richieste. A quel punto, una volta finalizzati design e specifiche e raccolte le componentistiche necessarie, il prodotto è pronto per passare alla fase finale di realizzazione. Lo smartphone viene così assemblato dalla catena di produzione, con il personale incaricato di prendere pezzo per pezzo e comporre lo smartphone che finirà nelle confezioni (previo controllo qualità).

Ma quanto ci mette Huawei a realizzare uno smartphone? Come affermato dal vice presidente Shi Yaohong, l'evoluzione tecnologica e di personale ha permesso alla propria filiera di arrivare a soltanto 27 secondi. Basti pensare che nel 2015, l'anno di Huawei P8 e Mate 8, ci volevano almeno 10 minuti per assemblare ogni smartphone. Ciò è possibile grazie alla struttura stratificata sviluppata da Huawei negli anni a sei step:

One cloud: la piattaforma cloud MES (Manufacturing Execution System) viene messa a disposizione per le divisioni dedicate a forniture, approvvigionamento, ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizio

Two cores: qua l'ingegno e l'intuito dei membri dell'azienda vengono messi al servizio della produzione per perseguire gli standard di eccellenza tecnologici necessari

Three streams: si incrociano i flussi dai comparti, relativi a dati ingegneristici, informazioni e processi di produzione

Four technologies: viene realizzata un'infrastruttura digitale basata sui concetti di Internet of Things, big data, intelligenza artificiale e cloud computing

Five synergy/integration: la sinergia complessiva prende vari aspetti, quali richieste dei clienti, integrazione di progettazione e produzione, collaborazione con fornitori, ordini, produzione ed outsourcing

Six intelligence: si conclude con l'applicazione del concetto di “smartness” (intelligenza) a prodotti, pianificazione, logistica, equipaggiamento, manutenzione, ambiente e linea di produzione

