Huawei P50 Pro raffigurato in questo audace concept render

Non avendo ancora immagini a disposizione, è partito il solito giochetto a chi indovina come sarà fatto Huawei P50 Pro. Nelle settimane precedenti c'è chi ci ha provato con render abbastanza fantasiosi e che difficilmente avranno un riscontro nella realtà. Anche il concept render odierno si basa solamente su indiscrezioni, per quanto derivino da una fonte più attendibile come il leaker Teme. Per questo vale almeno la pena di prenderla in considerazione, anche soltanto come suggestione per la propria immaginazione.

Un nuovo concept ci fa immaginare come potrebbe apparire Huawei P50

Ripercorrendo la storia di Huawei, con P9 c'è stato un salto in avanti poderoso in termini fotografici, con un design poi ripreso e migliorato con P10. Con Huawei P20 Pro c'è stato il cambio da disposizione orizzontale a verticale, con la cosiddetta fotocamera a semaforo che abbiamo rivisto anche su P30 Pro. Infine, con P40 Pro e P40 Pro+ il “semaforo” è divenuto un riquadro rettangolare, espanso per far posto ad un comparto più evoluto (ed ingombrante). A questo punto per Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+ le strade sono due: riprendere il design di P40 o andare per una strada nuova.

P50 Pro+ concept camera layout round and rectangle designs, Which one is better, (not a leak) New main cam

FFL cine camera

Portrait camera 3x

New 10x periscope zoom

Tof

Mic

Led/CTS

Temperature mensuration sensor

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 23, 2020

Se prendiamo la diretta rivale Samsung, da Galaxy S7 fino all'ultimo S20 c'è stata un'evoluzione più continua, con ripetuti cambi di design per le rispettive fotocamere. E per il prossimo Samsung Galaxy S21 è pressoché confermata un ulteriore cambio, come svelano i render trapelati. Ecco, quindi, che non stupirebbe che anche Huawei si appresti a fare lo stesso, adottando un nuovo riquadro per contenere i sensori della serie P50.

Sulla linea di queste indiscrezioni, l'utente Guilherme Alves ha creato una possibile raffigurazione di Huawei P50 Pro. È una rappresentazione audace del top di gamma 2021 di Huawei, sia che lo si guardi dal davanti che dal dietro. Il frontale implementa un display totalmente borderless, curvo su tutti i lati e con una dual selfie camera punch-hole in alto a sinistra. Al di là dei bordi fin troppo striminziti, molto probabilmente Huawei riutilizzerà il design frontale adottato con la serie P40.

A questo punto l'attenzione si sposta sul posteriore, dove Guilherme ha posizionato un modulo fotografico che ricalca le indiscrezioni di Teme. Abbiamo quindi una sorta di riproposizione del modulo circolare della famiglia Mate, ma spostato su un lato e tagliato ad un'estremità. Un look sicuramente circolare ma che siamo certi farebbe discutere vista la sua stranezza e asimmetria. Se sia plausibile o meno è ancora presto per dirlo: nel frattempo, se voleste conoscere tutte le informazioni finora in nostro possesso su Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

