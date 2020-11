Giornata di rivelazioni, quella odierna: dopo Huawei Mate 40 Pro e Porsche Design, scopriamo come saranno fatti Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. E non si tratta di un leak proveniente da una fonte qualunque, bensì dall'affidabile OnLeaks. Prendendo per buone le immagini, quindi, vediamo confermata la solita strategia di Samsung, ovvero cambiare design ogni 2 anni. Dopo Galaxy S10, su S20 furono cambiate le forme del modulo fotografico e con S21 vediamo qualche modifica ma nessuno stravolgimento.

Aggiornamento 05/11: arriva una nuova certificazione per Samsung Galaxy S21 Ultra. Nel paragrafo dedicato a questo smartphone trovate tutti i dettagli.



Questo è Samsung Galaxy S21: niente rivoluzione, ma fa già discutere

Samsung Galaxy S21

Sul davanti non vediamo alcuna differenza sostanziale, con nuovamente il display con foro centrale, necessario per ospitare la singola selfie camera. Niente sensore sotto allo schermo, per quello sarà necessario attendere ancora. Ci troviamo di fronte ad un pannello Super AMOLED con diagonale da 6,2″, oltre che con vetro piatto. Viene così confermato il trend della coreana, decisa a tornare indietro e ridimensionare l'utilizzo di schermi Dual Edge dopo averli introdotti nel mercato. Dimensionalmente parlando, S20 misura 151,7 x 71,2 x 7.9 mm, salendo a 9 mm in corrispondenza del gradino della fotocamera.

Samsung Galaxy S20 non avrebbe stravolgimenti, ma le fattezze della tripla fotocamera stanno già facendo discutere. Le forme rimarrebbe simili al riquadro rettangolare di S20, ma con un design che si fonde al frame laterale.

Ed in rete c'è chi si divide fra chi la apprezza e chi no: una scelta peculiare e che potrebbe essere stata adottata per spiccare dalla massa. Vediamo un collegamento con la serie Galaxy Note 20, con i tre sensori bene in vista e non “camuffati” da una finitura scura del riquadro.

S20 vs S21, the design is reversed in exchange for lower costs, Samsung has downgraded the S series. pic.twitter.com/9jqV5SwdW7 — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2020

Un'ulteriore polemica è nata in merito allo spessore dei bordi. Confrontando i render di S21 con quello di S20 è possibile notare un allargamento delle cornici, sia sopra che ai lati. Oltre tutti questi dati, poi, sono emersi anche altri dettagli proprio in riferimento all'alloggiamento del modulo fotografico posteriore.

Questa foto, dunque, sembra confermare il design della parte posteriore, mostrando distintamente ben tre sensori fotografici disposti verticalmente, uno sotto l'altro.

Samsung Galaxy S21+

Non basta, però, perché in rete sono comparsi anche alcuni mockup riguardanti, però, Samsung Galaxy S21+. Stando alle due immagini mostrate dal noto leaker Ice Universe, questo smartphone dovrebbe mostrare cornici ridotte e, soprattutto, uniformi su ogni lato. Oltre al punch-hole classico, quindi, non ci sarebbero più differenze tra la tacca inferiore e quella superiore.

Per questo modello intermedio le dimensioni sarebbero a metà, pari a 161,5 x 75,6 x 7,85 mm. Inoltre, i vari render comparsi in rete confermerebbero lo schermo piatto anche per la variante Plus.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Come è ovvio che sia, con Samsung Galaxy S21 Ultra salgono le dimensioni, con una scocca che misura 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, fino a 10,8 mm in corrispondenza del gradino della fotocamera. Questo in favore di uno schermo da 6,7/6,9″, nuovamente con selfie camera posta al centro del pannello AMOLED. Rispetto ad S21 cambia anche la curvatura ai lati, più accentuata, e si vocifera di un refresh rate a 144 Hz. Inoltre, la selfie camera inserita nel display integrerebbe un sensore da 40 MP.

Oltre ad avere dimensioni importanti, anche il comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 Ultra attira l'attenzione con un ingombro notevole ed una piccola novità. Soltanto il gradino rispetto alla scocca misura il doppio rispetto ad S21, segno del fatto che i sensori integrati necessitino di più spazio. Qua troviamo non una tripla ma una penta camera, con sensore da 108 MP, un teleobiettivo periscopiale ed un quinto sensore inedito. Si vocifera che, come P40 Pro+ e il prossimo Mate 40 Pro+, possa integrare una coppia di teleobiettivi: che sia uno di questi? Se così fosse, avremmo primario, grandangolare, due teleobiettivi e sensore ToF.

Viene smentita, invece, l'ipotesi di implementazione della S Pen, data l'assenza di un alloggiamento apposito nel frame inferiore. Sembra proprio che rimarrà ancora un'esclusiva della serie Note, anche se c'è chi ipotizza che possa essere portata anche sui pieghevoli. Inutile dire che il software sarà basato su Android 11 con la nuova One UI 3.0, mentre le dimensioni maggiorate permetterebbero una 5.000 mAh con ricarica rapida a 65W.

Galaxy S21 Ultra ha ricevuto la certificazione NFC, segno che il debutto ormai è vicino. Purtroppo, però, da questi documenti non è possibile risalire ad alcune specifiche tecniche, anche se al momento le informazioni riguardo questo smartphone sono già parecchie.

Prezzo e data d'uscita

Come vociferato nelle scorse settimane, la serie Samsung Galaxy S21 verrà presentata ed uscirà sugli scaffali prima del previsto. Lo confermerebbe il tweet dell'insider Jon Prosser, secondo cui il keynote si terrebbe il 14 gennaio 2021. Nello stesso giorno partirebbero i pre-ordini, con la commercializzazione che avrebbe inizio dal 29 gennaio.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Si parla di S21, S21+ ed S21 Ultra, con colorazioni Black, White, Grey, Silver, Violet e Pink. Se così effettivamente sarà, Samsung avrebbe così deciso di anticipare il tutto e di non poco. Per dire, l'attuale serie S20 è stata presentata l'11 febbraio, con preordini dall'8 marzo e vendite dal 13 marzo.

