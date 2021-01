Il Bluetooth di Xiaomi Mi 11 ha una novità desiderata da molti

Lo Xiaomi Mi 11 è stato foriero di numerose novità, a partire dal suo essere il primo smartphone al mondo dotato dello Snapdragon 888. Il chipset gli ha permesso di balzare al primo posto nei benchmark, oltre che di fregiarsi di una velocissima connettività Wi-Fi 6. In fase di presentazione la dirigenza ha sottolineato i suoi principali pregi, come l'ottimo display da record, il nuovo sensore ID che funge da cardiofrequenzimetro e le novità della fotocamera. Ma c'è una feature che non è stata discussa nei giorni passati ma che siamo sicuri gradirete non poco e riguarda il Bluetooth.

Xiaomi Mi 11 introduce la connessione Bluetooth simultanea a due dispositivi

Così come altri top di gamma, anche Xiaomi Mi 11 offre il supporto allo standard Bluetooth 5.2. E dopo tanti anni di attesa, finalmente Xiaomi si è decisa e ha introdotto la funzionalità di Dual Audio. Ciò significa che è possibile collegare Mi 11 a due dispositivi audio contemporaneamente, che siano cuffie o speaker.

Così facendo, l'audio riprodotto da Xiaomi Mi 11 viene veicolato tramite Bluetooth ai due dispositivi collegati. Una funzionalità molto utile, per esempio, se si hanno due speaker Bluetooth da mettere in giro per casa. Ma anche se si è in compagnia e si vuole ascoltare musica o guardare video con due paia di cuffie.

Il Bluetooth Dual Audio è una feature semplice ma che purtroppo non viene sfruttata da molti produttori. A memoria ricordo soltanto Samsung, ma nel caso ci fossero anche altri segnalatecelo nei commenti. A questo punto non vediamo l'ora di poter testare questa funzionalità, visto che Xiaomi Mi 11 Global è all'orizzonte.

