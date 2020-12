Come ormai abbiamo imparato a conoscere, i tablet Android vivono di poche certezze. Ci sono i Samsung Tab, i Huawei MediaPad e MatePad e poi ci sono i Lenovo. Il produttore di Hong Kong ha lanciato storicamente dei prodotti sempre molto apprezzati ed acquistati dalla moltitudine per il rapporto qualità/prezzo. Ed il prossimo Lenovo Tab M7 2021 potrebbe rappresentare un rinnovo di fiducia, viste le prime specifiche, supponendo anche il prezzo.

Lenovo Tab M7 2021: tutto quello sappiamo sulle specifiche

A presentarci le specifiche di un nuovo Lenovo Tab M7 è stato l'ente di benchmark Geekbench, che mostra un tablet (riconducibile dalla dicitura TB-7306F) dotato di un chipset MediaTek Quad-Core, l'Helio A22, con frequenza di clock massima da 2.0 GHz e per la memoria abbiamo al momento 2 GB di RAM.

I risultati, tra l'altro, non danno spazio a grandi possibilità hardware, registrando 144 in Single-Core e 498 punti in Multi-Core. Insomma, il Lenovo Tab M7 2021 sarà un prodotto medio-base gamma, che è sostanzialmente anche la chiave del suo successo passato. Quello che però lo rende interessante è il sistema operativo Android 11 pre-installato.

Alcuni rumor, come la fonte, indicano che potrebbe anche esserci la possibilità che sia invece il nuovo Tab M8, ma fin quando non avremo i dettagli sul display, il (piccolo) dubbio resta.

