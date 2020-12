Non solo smartphone per la compagnia cinese specializzata in dispositivi per tutte le tasche, ma ce n'è anche per gli appassionati di dispositivi indossabili. CUBOT C3 è il nuovo smartwatch dell'azienda ed arriva con una serie di caratteristiche che lo rendono abbastanza interessante (a cominciare dal design), tra cui un prezzo in offerta lancio che non mancherà di soddisfare chi è in cerca di un wearable super accessibile.

CUBOT C3: tutto sul nuovo smartwatch del brand cinese

Design e caratteristiche

Uno degli aspetti su coi la compagnia cinese ha puntato parecchio è proprio il design. CUBOT C3 si presenta con un look sportivo ed una cassa realizzata in metallo (nelle colorazioni Black e Gray), con un cinturino in silicone ed uno caratterizzato da cuciture eleganti. Il display è in pannello TFT LCD da 1.3″ di diagonale con risoluzione 240 x 240 pixel. Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM, caratteristica che lo rende perfetto per il nuoto.

Funzionalità e batteria

A proposito di sport, il dispositivo supporta fino a 10 modalità sportive, comprendendo tutta una serie di attività sia indoor che all'aperto. Inoltre trova spazio un sensore ottico PPG per il rilevamento dell'attività cardiaca e del sonno; presenti anche i classici dati sulle calorie bruciate, la distanza percorsa e così via. La batteria è un'unità da 260 mAh che offre fino a 12 giorni di utilizzo e 30 giorni in standby con una singola carica. Lato connettività è presente un chip Bluetooth 5.1 BLE e ovviamente non manca la possibilità di ricevere notifiche di messaggi, chiamate ed app.

CUBOT C3: prezzo e disponibilità

Il prezzo di CUBOT C3 è di 41€ – in una delle due colorazioni disponibili – ma sarà disponibile in offerta lancio a circa 27€, tramite il sito ufficiale (qui trovate la pagina dedicata). Come al solito quando si parla di CUBOT, non mancano iniziative promozionali per il nuovo prodotto, disponibili a questa pagina. Infine, prima di lasciarvi, ricordiamo che CUBOT C3 sarà in vendita a partire da domani, 10 dicembre.

Articolo sponsorizzato.

