Nel mentre aspettiamo di scoprire la serie Mi 11, è stato appena presentato il nuovo Xiaomi Mi Portable Mouse 2. Da tempo l'azienda si dedica alla realizzazione di accessori non strettamente legati al mondo degli smartphone. Come il suo predecessore, siamo di fronte ad un nuovo modello di mouse wireless, quindi comodamente utilizzabile con tutti i dispositivi compatibili. E per agevolare questa possibilità, chi l'ha realizzato ha ben pensato di mantenere la modalità di connessione dual-mode.

Xiaomi presenta il nuovo Mi Portable Mouse 2: ecco tutte le novità

Sfruttando lo standard Bluetooth 4.2 e l'apposito ricevitore a 2,4 GHz, è possibile connettere lo Xiaomi Mi Portable Mouse 2 a due dispositivi. Il tasto per switchare rapidamente fra i due dispositivi connessi al mouse è stato spostato dalla parte sottostante a quella superiore, subito sotto alla rotella dello scrolling.

L'altra differenza la troviamo sotto, accanto al tasto di accensione e spegnimento. Xiaomi ha aggiunto un tasto per scegliere fra 4 sensibilità del mouse, potendo spingersi fino ad un massimo di 4.000 DPI (il predecessore si fermava a 1.200 DPI). Disponibile in due colorazioni, la scocca presenta una superfice in alluminio anodizzato, elegante e resistente all'usura da corrosione. Al suo interno si collocano due pile AA, con cui avere un'autonomia di più di un anno con utilizzo quotidiano. Lo Xiaomi Mi Portable Mouse 2 sarà venduto dal 30 dicembre al prezzo di circa 10€ (79 yuan di listino).

