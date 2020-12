La poltrona ergonomica Xiaomi YouPin è perfetta per lo smart working

Di sedie confortevoli ne abbiamo viste a bizzeffe su Xiaomi YouPin, specialmente se massaggianti, ma il nuovo prodotto si presenta come una poltrona ergonomica da ufficio. Un valido alleato, specialmente in questi tempi di smart working in cui ci troviamo spinti a lavorare da casa. Chi passa tanto tempo al PC (come noi) dev'essere conscio dei problemi di postura che possono derivare da una seduta non troppo studiata. Proprio per questo si è pensato di creare una poltrona totalmente votata al corretto sostenimento del nostro corpo.

LEGGI ANCHE:

Il nuovo scaldamani di Xiaomi YouPin è il tocco di classe per il vostro inverno

Una nuova poltrona da ufficio è disponibile su Xiaomi YouPin

La poltrona ergonomica è realizzata da UE Chairs, una delle innumerevoli aziende che collaborano con Xiaomi YouPin. Per accogliere il corpo a dovere, sono state implementate cinque sezioni regolabili. Queste riguardano non solo l'altezza della seduta, ma anche quella dei braccioli, così come la regolazione della zona lombare e del poggiatesta. In particolar modo, la zona lombare può contare su una regolazione sia sull'asse verticale che su quello orizzontale. Inoltre, la sedia offre tre livelli di inclinazione angolare.

UE Chairs l'ha realizzata con materiali di qualità, adottando un telaio in acciaio, rivestimento elastico ad alta densità ed un pistone per l'altezza certificato dall'ente TÜV. La poltrona ergonomia viene proposta sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 99€, pari a 799 yuan di listino.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!