Forse non lo sapete, ma all'interno della MIUI 12 degli smartphone Xiaomi è stata implementata una modalità Emergenza. Oltre alle molteplici funzionalità presenti più o meno intrattenenti, Xiaomi ha ben pensato di aggiungere una feature che potrebbe salvare la vita agli utenti. Questa modalità permette di contattare in automatico uno o più contatti prescelti ed informarli del fatto che abbiamo bisogno del loro aiuto. Dato che stiamo parlando di un'opzione che può rivelarsi a dir poco utile, se non addirittura vitale, vi vogliamo spiegare come attivarla in pochi e semplici passaggi.

Ecco come attivare la modalità Emergenza nella MIUI 12 di Xiaomi

Aprite le “Impostazioni“, scorrete verso il basso e selezionate la voce “Password e sicurezza“ Selezionate l'opzione “SOS Emergenza“ Abilitate il toggle “SOS Emergenza“ Cliccate su “Contatti di emergenza” e scegliete i nomi in rubrica che volete che siano contattati Facoltativamente potete selezionare “Invia cronologia chiamate” per inviar loro la cronologia delle chiamate effettuate nell'ultima ora precedente all'invio della notifica d'emergenza

Così facendo, la modalità Emergenza della MIUI 12 di Xiaomi vi permetterà di avere un appiglio in caso necessario. Attivandola, potrete premere rapidamente il tasto Power per 5 volte: a quel punto, il sistema invierà ai contatti scelti un SMS contenente la vostra posizione.

