A circa un anno di distanza, finalmente debutta Xiaomi eBook Reader Pro, il successore spirituale del modello di fine 2019. Dico “finalmente” perché di questo nuovo dispositivo si parla da mesi, con la stessa dirigenza che ne aveva mostrato delle foto piuttosto esplicite. Ora lo possiamo scoprire ufficialmente e conoscere quali sono i dettagli su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita di questo interessante prodotto che va a rivaleggiare con la celebre gamma di eBook Reader di Amazon.

Xiaomi eBook Reader Pro è il nuovo compagno per gli amanti della lettura

Design e display

Il primo cambiamento apportato con questo Xiaomi eBook Reader Pro sta nella colorazione, che passa da bianca a nera, mantenendo lo stile minimale a cui ci ha abituato il brand (anzi, rendendo il tutto ancora più elegante). Inoltre, sono state ridotte le cornici per garantire un'estetica più al passo coi tempi ma allo stesso tempo mantenere un certo grado di impugnatura.

Il dispositivo integra un pannello e-ink da 7.8″ di diagonale con risoluzione 1872 x 1404 pixel e densità di 300 PPI, una soluzione più ampia rispetto allo schermo da 6″ della generazione precedente. Nel frame inferiore vediamo anche un tasto soft touch per muoversi nell'interfaccia. Il corpo presenta un peso di 251 grammi ed uno spessore di appena 7 mm.

Funzionalità e autonomia

Il nuovo eBook Reader di Xiaomi offre fino a 24 livelli differenti di regolazione del “colore” (e della temperatura) in modo da adattarsi a qualsiasi situazione; in questo modo è possibile avere una maggiore leggibilità del testo, anche grazie al supporto della retroilluminazione. Il processore è una soluzione Quad Core coadiuvata da 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Tra le novità, Xiaomi ha introdotto il supporto ad un maggior numero di formati e agli audiolibri (tramite lo speaker integrato) e c'è anche il supporto ai comandi vocali. Inoltre si parla di un'autonomia fino a 70 giorni, con un utilizzo medio ed una singola carica. Ovviamente non manca il Wi-Fi.

Xiaomi eBook Reader Pro ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi Book eReader Pro per la Cina è pari a 138€, ovvero 1.099 yuan di listino (in offerta lancio, poi si salirà a 1.299 yuan). Per ora sarà venduto solo in patria, ma ovviamente teniamo le dita incrociate per l'arrivo del prodotto anche nei principali store per noi occidentali.

