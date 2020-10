Xiaomi anticipa il lancio di un nuovo eBook simil-Kindle

Nel mentre ci si interroga se Xiaomi riporterà in auge il mondo dei tablet, un nuovo eBook successore di Mi Reader è praticamente stato confermato. E proprio come avvenne con il lancio del primo modello, anche in questo caso saremo di fronte ad un dispositivo molto simile ai Kindle di Amazon. Non sappiamo quante unità di Mi Reader siano state vendute, ma evidentemente Xiaomi valuta che un nuovo modello sia più proficuo di un fantomatico Mi Pad 5.

LEGGI ANCHE:

Paura del freddo? Ci pensa Xiaomi, con questi tre gadget per l’inverno

Nuovo eBook in casa Xiaomi: in arrivo il successore di Xiaomi Mi Reader

Se il mondo dei tablet Android è tutto fuorché in crescita, al contempo gli eBook continuano ad essere molto apprezzati e questo Xiaomi lo sa. Manca ancora una data di presentazione, oltre che notizie certe, ma le foto dal vivo mostrate dal product direct Li Chuangqi parlano piuttosto chiaro. Oltre al kindle in tutta la sua interezza, ce ne viene mostrato anche un dettaglio ravvicinato, facendoci capire le dimensioni dei bordi che attornieranno il display. Il pannello dovrebbe essere sui 7,6″/8″ e più in generale questo eBook avrebbe dimensioni ottimizzate ed un peso quanto più ridotto.

La prima foto del fantomatico Xiaomi Mi Reader 2 sembra essere stata cancellata, mentre quella dei bordi è ancora pubblica. Ma non ci stupisce: il product director potrebbe aver postato ed eliminato quella foto per alzare l'hype, una tecnica di marketing sicuramente non inedita. A questo punto non ci resta che sperare che Xiaomi prenda la palla al balzo per annunciarlo anche in versione Global, cosa non accaduta con il primo Mi Reader. Ne gioverebbe l'ecosistema dell'azienda in occidente, sempre più prolifico di nuovi prodotti per tutti i gusti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu