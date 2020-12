Era il 2018 quando recensivamo Mi Pad 4, ma da allora non si è mai più parlato realisticamente di un possibile Xiaomi Mi Pad 5. Non tanto per demeriti dell'azienda in sé, quanto per un impoverimento del mercato tablet in ambito Android. L'OS di Google non si è rivelato all'altezza della controparte Apple, con iPad che ha praticamente cannibalizzato le vendite. Nel corso del 2020 si è tornati a parlare di un presunto tablet Xiaomi, seppur sotto il marchio Redmi.

Aggiornamento 11/12: Da un noto leaker nuove informazioni sul presunto Xiaomi Mi Pad 5. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Un video concept di Xiaomi Mi Pad 5 ce ne svela le possibili forme

Ad aver riacceso la fiamma sull'esistenza di uno Xiaomi Mi Pad 5 (o qualsiasi nome verrà adottato) è stato lo stesso Li Chuangqi, senior product director di Xiaomi. L'azienda non ha totalmente abbandonato l'idea di produrre un tablet, anche se ad oggi è ancora prematuro parlare di un successore di Mi Pad 4. Specialmente per come si sta evolvendo il mercato, fra smartphone full screen dai display sempre più ampi e pieghevoli che, in un qualche modo, potrebbero fondere smartphone e tablet in un unica categoria. Non a caso Xiaomi sta esplorando il settore dei pieghevoli, con numerosi brevetti dalle forme più svariate.

Alla luce di tutto ciò, questo video di Xiaomi Mi Pad 5 è allo stesso tempo realistico ma anche poco probabile. Il concept artist che l'ha realizzato ha pensato ad uno schermo forato ed una tripla fotocamera in stile iPhone. Tutte caratteristiche verosimili, ma il punto è sempre il solito: comprereste mai un dispositivo del genere?

I meriti per cui Apple continua a vendere iPad sono sostanzialmente due: l'affidabilità data dal software (con un iPadOS sempre più performante) ed una gamma Pro spesso abbracciata dai professionisti per caratteristiche quali schermo ProMotion e Apple Pencil. A meno che Xiaomi non scelga di introdurre features peculiari, uno Xiaomi Mi Pad 5 del genere non sarebbe altro che uno smartphone di dimensioni maggiorate. Ad oggi è decisamente più sensato il lancio di un prodotto come l'eBook in stile Kindle che è stato anticipato nelle scorse settimane.

Xiaomi Mi Pad 5: progetto tablet in alto mare, ma si farà? | 11/12

Dopo quasi due mesi di stop, si torna a parlare di un presunto ritorno sulle scene di uno Xiaomi Mi Pad. Quella che dovrebbe essere la versione 5 del tablet del colosso cinese però, non ha ancora notizie concrete e a confermare questo è il noto leaker Weibo Digital Chat Station. Infatti, egli ha dichiarato che è troppo presto per parlare di questo tipo di dispositivo, perché ad oggi non è stata presa una decisione definitiva. Di conseguenza, Digital spiega che attualmente se ne può solo parlare su quello che è trapelato precedentemente (ben poco).

Continua quindi la “maledizione” dei tablet di Xiaomi, che non riescono a venire fuori dopo una serie di sfortunati eventi che ne hanno caratterizzato la storia, come vi spieghiamo nel focus dedicato. Molto probabile che una decisione in merito a Mi Pad 5 non sia stata ancora presa perché il brand è sicuramente impegnato per il lancio imminente dei nuovi flagship Xiaomi Mi 11 e Redmi K40, che saranno sicuramente il trend topic delle prossime settimane. Non ci resta quindi che attendere.

