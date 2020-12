Sebbene le problematiche vengano principalmente dagli USA, anche nella quarta potenza mondiale (probabilmente la seconda a livello commerciale), il Regno Unito, non è affatto risolta la questione infrastrutture 5G di Huawei. Nonostante questo, il brand ha deciso di aprire il primo store fisico di sempre a Londra, in Gran Bretagna, vista l'enorme fiducia in questo mercato.

Huawei: lo store fisico di Londra segnale forte nel Regno Unito

Il primo store fisico di Huawei nel Regno Unito, come si può immaginare, è ovviamente a Londra. Si punterà molto all'ecosistema, quindi non solo smartphone, ma anche prodotti indossabili, audio ma anche i notebook. Per il brand, quest'apertura segna il coronamento di 20 anni di operato su suolo britannico.

E non sarà solo un'opportunità per la compagnia, ma Huawei creerà la bellezza di 15 nuovi posti di lavoro pensati per i residenti locali. Purtroppo, l'apertura di questo store è stata rimandata fino ad oggi, in quanto sarebbe dovuto essere aperto da ottobre 2020, con la possibilità di aprirne anche un secondo store a Londra, che però adesso è rimandato a data da destinarsi.

Insomma, la volontà di continuare in un paese per Huawei chiave è forte e questo store potrebbe rappresentare un segnale molto forte in risposta alle continue proposte di sanzioni avanzate dal governo britannico.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu