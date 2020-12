Il “piccolo” della famiglia Nord continua il suo percorso di miglioramento con un ennesimo aggiornamento rilasciato dall'azienda cinese. Se tre update durante il mese di novembre potevano sembrare un'esagerazione, ora siamo a quattro a sole poche settimane dal rilascio. OnePlus Nord N100 – in versione EU – sta ricevendo in queste ore la OxygenOS 10.5.4, con alcuni bug fix che vanno a migliorare l'esperienza.

OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 10.5.4 | Changelog

Il changelog del nuovo aggiornamento per OnePlus Nord N100 non è particolarmente lungo, ma ben venga dato che – come anticipato poco sopra – la OxygenOS 10.5.4 va a correggere alcuni problemi. Comunque, per chi attende l'arrivo di Android 11, anche a questo giro nulla di fatto e bisognerà pazientare ancora. Prima di lasciarvi con il changelog ricordiamo che i due modelli Nord N100 ed N10 riceveranno un solo major update (qui trovate tutti i dettagli sulla politica del brand), a differenza di OP Nord, che sarà trattato come un flagship.

Sistema

Risolto un bug per cui il telefono potrebbe non attivarsi in determinate circostanze

Risolti alcuni problemi noti e migliorata la stabilità del sistema

Il nuovo aggiornamento per OnePlus Nord N100 è attualmente in fase di rilascio, come di consueto, tramite OTA incrementale. Per saperne di più, oppure per il link al download, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla OxygenOS 10 (troverete il nuovo firmware non appena disponibile). Intanto vi ricordiamo che sia per il modello N100 che per l'N10 l'azienda cinese ha già rilasciato il codice sorgente del kernel, dettaglio che facilita non di poco il lavoro dei modder.

