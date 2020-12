Samsung regina dei display OLED, anche grazie al futuro iPhone 13

Samsung non produce solo smartphone, TV ed altri elettrodomestici. Tra le proprie attività, infatti, una buona parte è occupata dai display OLED. Questi pannelli, dunque, vengono venduti a tantissimi brand, risultando come una delle aziende principali in tale settore. Tanto che anche Apple, ultimamente, si è dovuta appoggiare a Samsung per la produzione di display per iPhone, una collaborazione che ormai è destinata a continuare anche per i prossimi anni. Già dal 2021, infatti, il brand sudcoreano sarà impegnato a rifornire la casa di Cupertino di nuovi pannelli OLED per iPhone 13.

Samsung potrebbe essere il principale fornitore di display OLED per iPhone 13

Stando alle ultime informazioni a riguardo, pare che Samsung possa diventare effettivamente il fornitore principale di display OLED per il prossimo iPhone 13. Tutta la linea di questa serie, infatti, sarà dotato di panneli di questo tipo, quindi la richiesta di tale componente dovrebbe aumentare notevolmente. Da parte del brand sudcoreano, quindi, c'è tutta la volontà di instaurare un rapporto ancora più saldo con Apple, vista l'affidabilità e la qualità dei suoi display.

LEGGI ANCHE:

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: nuovo leak di Evan Blass con tanti dettagli

Ovviamente ci sono anche altri brand alla finestra, che attendono qualche notizia in più in merito a tale questione. BOE, ad esempio, vorrebbe entrare a far parte di nuovo di questa catena di distribuzione, ma al momento pare non abbia superato gli standard qualitativi di Apple. Se dovesse entrare a far parte di questo accordo, potrebbe rifornire fino a 10 milioni di display OLED per il brand americano. Dall'altra parte, invece, pare essere confermata LG, che con i suoi 30 milioni di pannelli dovrebbe andare ad aiutare ulteriormente nell'approvvigionamento di tali unità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu