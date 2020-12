La compagnia cinese continua a proporre nuovi dispositivi dedicati alla cucina e dopo il frigorifero smart da 540 litri, è in dirittura d'arrivo un ennesimo accessorio che promette di rivoluzionare la preparazione dei pasti. Infatti è in dirittura d'arrivo su Xiaomi YouPin un nuovo robot da cucina multifunzione a marchio OCOOKER, una soluzione che si rivela particolarmente interessante fin dalle primissime battute.

OCOOKER lancerà un robot da cucina multifunzione su Xiaomi YouPin e promette faville

Ovviamente questa non è la prima volta che sentiamo parlare di OCOOKER: si tratta di uno dei brand partner attivi sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese e già in passato ci ha regalato vari elettrodomestici di tutto rispetto, come la mini lavastoviglie anti-sprechi. Tramite alcuni poster affidati al social Weibo, l'azienda annuncia l'arrivo di un prodotto che promette fuoco e fiamme. Come si evince dalle immagini, sembra si tratti di un robot da cucina multifunzione, marchio OCOOKER e in arrivo su Xiaomi YouPin, dotato di varie caratteristiche che lo rendono parecchio appetibile.

In primis, i teaser anticipano la presenza di un ampio pannello smart da 7″ pollici di diagonale; inoltre si riporta la possibilità di preparare fino a 3 piatti in contemporanea (quindi diciamo un pranzo completo) in appena 30 minuti. Per concludere, i poster affermano che il dispositivo integrerà le funzioni di ben 21 elettrodomestici da cucina.

Le basi ci sono tutte: resta solo da vedere quale sarà il prezzo di vendita del nuovo robot da cucina multifunzione di OCOOKER, ma conoscendo Xiaomi YouPin è probabile che si tratterà di una cifra contenuta. Il debutto è atteso per il 2 dicembre e non appena svelato provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

