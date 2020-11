Xiaomi Mijia lancia un frigorifero da ben 540 litri, uno dei più grandi della serie

Non sto qui a ripetervi quanto grande sia diventato il numero di prodotti lanciati da Xiaomi e da tutte le sue aziende sussidiarie. Nel corso di questi anni, infatti, la produzione si è allargata a tanti nuovi settori, non solo relativi agli smartphone ma anche riguardanti la domotica, la casa, l'igiene e tanto altro. Da poche ore, dunque, Xiaomi ha mostrato al pubblico l'ultimo frigorifero Mijia da ben 540 litri, uno dei più grandi del brand e dotato, ovviamente, anche di funzioni smart.

Mijia ed il suo nuovo frigorifero: collegandolo a Mijia Smart Home può essere controllato in remoto

Xiaomi non si ferma e continua a sfornare nuovi dispositivi interessanti, anche se molti poi non sono destinati ad arrivare anche qui in Italia. Sarebbe bellissimo, però, poter acquistare negli store questo nuovo frigorifero di Xiaomi Mijia, con capienza massima pari a 540 litri. Si tratta di una delle soluzioni più grandi della serie, dotandosi di una parte superiore in grado di contenere 351 litri ed una inferiore, adibita al freezer, contenente 189 litri.

Anche dalle immagini si evince la struttura imponente di questo frigorifero che, ovviamente, è dotato di funzioni smart. Collegandolo all'app Mijia, infatti, è possibile avere un controllo remoto sul prodotto. Oltre questo, comunque, sulla parte frontale mostra un display piuttosto semplice, che mostra tutte le informazioni principali relative alla temperatura interna e poco altro. Inizialmente, comunque, tale prodotto sarà disponibile in Cina ad una cifra pari a circa 380 euro, dunque 2.999 yuan. Solo in un secondo momento, poi, la cifra aumenterà fino ad arrivare a 469 euro, ovvero 3.699 yuan.

