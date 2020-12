OPPO crea lo smartphone allungabile più tascabile di sempre

L'inaugurazione del concept phone OPPO X ha sottolineato come la nuova era degli schermi su smartphone sia ufficialmente alle porte. Fra pieghevoli e schermi allungabili, i telefoni non sono più ancorati ai canonici pannelli fissi in verticale, potendo variare nella forma e nella sua struttura. E se i pieghevoli stanno pian piano diventando una realtà concreta (ma ancora molto costosa), gli smartphone con display estendibile devono ancora stabilirsi con fermezza nel panorama mobile.

OPPO X: in arrivo un nuovo smartphone con display estendibile, questa volta in verticale

Non è ancora certo se e quando sarà possibile acquistare OPPO X, ma i lavori dietro le quinte per lo sviluppo di una nuova era di smartphone stanno progredendo. Spulciando fra i brevetti, è stato scovato un nuovo brevetto che vede protagonista una nuova versione dello smartphone con display estendibile. La differenza non è nella tecnologia, bensì nel verso in cui lo schermo è in grado di allungarsi.

Il brevetto con display estendibile di OPPO ci rivela un telefono che da quadrato diventa rettangolare, estendendo la sua area dell'80%. Se lo si confronta con l'originale OPPO X, la differenza è alquanto paragonabile a quella che intercorre fra Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip. Il senso del primo è quello di proporre uno smartphone/tablet, mentre il secondo di rendere lo smartphone più tascabile del normale.

