Realme 7i: migliori cover, pellicole ed accessori

Ultimamente il brand asiatico ha arricchito l'offerta per il nostro paese con un nuovo modello della serie 7, un dispositivo low budget adatto a tutte le tasche e protagonista anche della nostra recensione. Se avete scelto il battery phone Realme 7i e i suoi 6.000 mAh, allora proteggete al meglio il vostro acquisto con cover, pellicole ed accessori dai migliori store online!

NB: il nostro Realme 7i (EU) corrisponde al modello Narzo 20 rilasciato in India mentre il dispositivo 7i indiano è completamente diverso da quello presentato in Europa. Di conseguenza se nella scelta della giusta cover, dove possibile, non dimenticate di selezionare Narzo 20!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme 7i

Amazon

AliExpress

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu