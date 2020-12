OPPO e Samsung hanno in mente grandi cose per l’Europa

C'è un nuovo aspetto che metterebbe in comune OPPO e Samsung e no, non parliamo di pieghevoli o arrotolabili, quanto di strategia produttiva in generale. Un report di Bloomberg indicherebbe come entrambe le aziende sarebbero prossime a spostare parte della produzione in Turchia. Anche se la mossa è la stessa, le due società hanno una storia ben differente in Turchia e, più in generale, in Europa. Samsung è ben consolidata ormai da moltissimi anni, mentre OPPO si sta affacciando nella zona occidentale/medio-orientale solo negli ultimi anni.

Parte della produzione OPPO e Samsung sarà spostata nel nostro continente

Ciò nonostante, OPPO sarebbe pronta a stabilire la nuova linea produttiva in due stabilimenti situati ad Istanbul e nella provincia nord-occidentale di Kocaeli. Il tutto per un totale di investimenti pari a circa 40 milioni di euro, utili ad un'espansione sempre più dilagante in Europa. Il crollo verticale di Huawei non potrà che avvantaggiare i vari competitors in termini di quote di mercato guadagnate. L'aspetto interessante è che viene sottolineato come questi impianti saranno utilizzati per la produzione a 360° e non solamente per la fase finale di assemblaggio.

Oltre ad OPPO, anche Samsung sembra avere le stesse intenzioni, ma in proporzione minore. Anche nel caso della coreana, la produzione sarà stabilita nella zona di Istanbul ma come subappaltatore, quindi senza creare vere e proprie strutture da 0. Il tutto verte verso un indebolimento della dipendenza dalla filiera cinese, cercando di slegarsi da aree geografiche ed eventuali problematiche politico/economiche.

A proposito di produzione, non perdetevi il nostro viaggio all'interno delle fabbriche OPPO!

